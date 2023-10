Almendra Amigurumis

CREDITO CARAS

Marina, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Almendra nació en el año 2019. Se acercaba Pascua y me di cuenta que mi única sobrina (en ese momento) iba a recibir un montón de chocolates. Entonces pensé que, tal vez, podía hacerle algo con mis manos, que la acompañe durante mucho tiempo, que sea algo para jugar y que le guste.

Es así que empecé a aprender esta técnica de tejido, y lo primero que hice fue un conejo para ella.

Como me gustó tanto el resultado, empecé a hacer más para mis conocidos, hasta que al poco tiempo me los empezaron a pedir para comprar y poder regalar. Así arranqué muy de a poco con la venta de estos amigurumis, ya que en esa época tenía un trabajo en relación de dependencia que me impedía poder dedicarle el tiempo que quería.

Sin embargo, llegó un momento en el cual las dos actividades se hicieron incompatibles y tuve que posponer este proyecto por un tiempo, si bien seguí tejiendo, ya no lo hacía para vender.

A mediados de año pasado, lo retomé, con muchos planes por delante.

Fui por primera vez a una feria artesanal, en dónde las personas me empezaron a conocer y a ver directamente que es lo que hacía y de a poco Almendra volvió a tomar forma.

¿Cuáles son los servicios que brinda al público?

Realizo venta de amigurumis y productos artesanales para bebes, niñas y niños.

¿Cómo proyectas tu marca en el mediano plazo?

Actualmente estoy organizando mi primera participación en “Ahora mamá expo”, que se va a llevar a cabo en La Rural del 9 al 12 de noviembre.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Soy una persona muy minuciosa con mis productos. Busco que todos los elementos que utilizo sean de primera calidad, presto atención en la paleta de colores que utilizo y a cada detalle para que el producto final quede impecable.

Asimismo, sigo capacitándome, tomando cursos para perfeccionarme y aplicar nuevas técnicas para futuros proyectos.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Considero que cada una de las cosas que hice o que me pasaron me sirvieron para estar hoy acá, así que no se si haría algo de otra manera.

Trato de ir aprendiendo de aquello que no me gustó o que no salió como esperaba, para poder mejorarlo la próxima vez.

Datos de contacto:

Instagram: almendra_amigurumis

Web: almendraamigurumis.mitiendanube.com

WhatsApp: 1144121794

Mail: [email protected]