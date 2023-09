Ariana Parada y Paris Night: Sinónimo de éxito en el mundo del marketing digital

CREDITO CARAS

Ariana Parada, con 21 años, ya se destaca en el campo de la Comunicación y el Marketing digital. Con una visión clara de sus intereses y habilidades, Ariana ha sabido combinar su pasión por el Diseño, la Fotografía, la creación de contenido y la comprensión de las nuevas modalidades de ventas online para construir una exitosa carrera en este campo.

Inició su carrera en el año 2021 después de mucha reflexión y conversaciones con su familia sobre sus verdaderos deseos. Tras buscar incansablemente una carrera que le brindara comodidad, decidió inscribirse en Comunicación y Marketing Digital en el I.S.E.C, una carrera prácticamente nueva en ese momento. “Después de explorar varias opciones y tener muchas conversaciones con mi familia sobre mis intereses, me di cuenta de que quería una carrera que combinara Diseño, Fotografía, creación de contenido y comprensión de las nuevas modalidades de ventas online. La carrera de Comunicación y Marketing Digital me brindaba la oportunidad perfecta para desarrollar todas estas habilidades y seguir aprendiendo en un campo en constante evolución”, recuerda Ariana, quien no se detuvo ahí y continuó actualizándose y ampliando sus conocimientos especializándose en Copywriting, fotografía de productos, nuevas modalidades de ventas, anuncios y WordPress.

En ese mismo año, Ariana y una compañera de la facultad decidieron comenzar a gestionar las redes sociales de una marca de productos de seguridad. Gracias a las habilidades de su compañera como fotógrafa y al conocimiento en Marketing Digital de Ariana, lograron impulsar la marca y expandir su presencia en las redes sociales. Con el tiempo, comenzaron a trabajar con más marcas y su negocio fue creciendo. “Al mismo tiempo, decidí empezar mi emprendimiento de organización de eventos L.Adecofiestas, con mi mejor amiga, un emprendimiento que sigue hasta hoy. El organizar eventos empezó como un hobby, y hoy en día es mi segundo trabajo”, asegura Ariana.

- ¿Cuál fue su enfoque al unirse a Paris Night y cómo logró posicionar la marca en las redes sociales?

Paris Night es una empresa de insumos de belleza que, cuando me uní a ella no tenía mucha presencia en las redes, pero su nombre sonaba en varias manicuras. Su cuenta de Instagram era principalmente un catálogo de productos con poca interacción. Mi objetivo principal fue humanizar la marca y generar contenido que mostrara los productos y los procesos. Trabajé estrechamente con Ab.nails, una experta en el medio y quien hace todas las demostraciones de los productos, da clases en nuestra nueva academia y crea diseños con nuestros productos para que las manicuras sepan qué, cómo y dónde utilizarlos. Con ella creamos videos que se hacen virales y captan la atención de la audiencia generando una gran interacción. A través de este enfoque estratégico, logramos posicionar la marca y aumentar significativamente su número el número de seguidores.

- ¿Cuáles han sido los resultados más destacados de su trabajo con Paris Night?

En menos de un año, hemos logrado alcanzar los 78 mil seguidores en la cuenta de Paris Night en Instagram. Esto ha sido un gran logro, ya que nuestro objetivo era dar a conocer la marca y generar una interacción real con la audiencia. Además, la inauguración de nuestro nuevo local fue un gran éxito y generó un enorme impacto en el rubro. Estamos contentos de ver cómo hemos logrado posicionar a Paris Night como una marca reconocida y cómo nuestro enfoque en la humanización y la generación de contenido auténtico ha dado resultados.

- ¿Cuáles son sus planes futuros y cómo planea expandir aún más el alcance de Paris Night?

Nuestro objetivo principal ahora es llegar a cada rincón de Argentina para que todos puedan revender y utilizar nuestros productos. Para lograrlo, estamos buscando estar presentes en todos los medios de belleza, exposiciones y revistas especializadas. Próximamente, estaremos participando el 2 y 3 de septiembre en Expo Manos y Uñas, donde podremos mostrar nuestras novedades y establecer conexiones con profesionales del rubro. Además, hemos dado un gran paso al aparecer en la revista Caras, lo cual nos permite llegar a una audiencia más amplia y presentar nuestras novedades de manera exclusiva.

Redes: @Ari_agos / @Parisnightnavi_oficia