Basualto Eventos: La cocinera de Luján que se convirtió en la Wedding Planner de varias estrellas argentinas

Cuando le preguntas a Laura Basualto por los recuerdos de su niñez, todos ellos involucran un delantal y un cucharón, en la cocina del campo de la ciudad de Luján donde vivió con sus padres, hermana y abuelos. Su sueño de la niñez de ser una gran cocinera se hizo realidad en su adolescencia, cuando se abrió paso profesionalmente en restaurants de primera línea, donde no solo forjó sus habilidades en la cocina, sino que también aprendió del negocio gastronómico y del entretenimiento.

Pero no todo sería color de rosa para esa estrella en ascenso. Su carrera sufrió un giro inesperado en 2001, cuando la crisis azotó al rubro y perdió su trabajo. Con una hija en brazos y ante un contexto incierto, supo que no iba a dejar atrás sus sueños; lejos de darse por vencida, combinó sus conocimientos y experiencia con su enorme fuerza de voluntad, y lanzó su propio emprendimiento: Basualto Eventos.

Sus ganas incansables y la vocación de aprender, mejorar, e innovar, construyeron el ADN de lo que se convertiría años después en una empresa familiar consolidada; con más de 20 años en el rubro, Laura no solo sigue brindando su reconocido catering de primer nivel, sino que también extendió sus servicios a la planificación y gestión integral de eventos, con proveedores y socios estratégicos que comparten sus valores de calidad y profesionalismo. Además, gestiona su propio salón de fiestas en Luján, “Novo Eventos”, donde cada fin de semana se llevan a cabo fiestas de más de 200 personas.

Gracias a su increíble versatilidad, más de 30 empresas y organizaciones del sector público y privado eligen a Basualto Eventos como su proveedor preferido para eventos corporativos, y todas ellas elogian su calidad, presencia y profesionalismo.

¿Cuál es el secreto de su éxito? Desde Basualto Eventos llevan a cabo decenas de eventos sociales como cumpleaños de 15 años, bodas y aniversarios, buscando innovar y personalizar cada uno de ellos a la medida de sus clientes, siempre abiertos a ideas y propuestas nuevas; tanto es así, que los clientes se convierten en fanáticos de Laura y su equipo. Fernando Colombo y Facundo Oltra no fueron la excepción: después de conocerla, no dudaron en contratarla para organizar su boda, los acompañó desde la selección del lugar, (un mágico campo rodeado de naturaleza) hasta el catering, los shows, y la coordinación de todos los proveedores que agasajaron a los invitados. Después de la fiesta, Fer y Facu no se cansan de recomendar a Laura, y su gran relación se refleja en constantes apariciones en las redes sociales de ambos.

Actualmente, con su sueño hecho realidad, Laura no se despega sus valores y sus orígenes; Basualto Eventos se mantiene como una empresa familiar, donde día a día su hermana Romina, su hija Josefina, y su marido Pascual, en conjunto con un equipo de talentosos profesionales, siguen trabajando para brindarle lo mejor a quienes los eligen.

¿Querés saber más de Laura Basualto? En su Instagram (@basualtoeventos) cuenta en primera persona cómo es su día a día, las fiestas y eventos que realiza, su equipo de trabajo, y los ricos platos que sirve a los invitados.

Datos de contacto:

Celular: 2323-641031

Email: [email protected]

Instagram: @basualtoeventos @novoeventos.lujan

Página web: lauraeventos.com.ar