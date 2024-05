CREDITO CARAS

Camila, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Ca.milhojas nació del deseo que tuve de contarle al mundo que salía del closet astrológico en el que había estado un poco relegada los últimos años. Al tener hecha una carrera socialmente “aceptada” y un entorno más bien dedicado a la academia tradicional, me era difícil identificarme como Astróloga. Sin embargo, al cerrar la productora audiovisual en la que trabajé casi seis años, sentí que se daba la oportunidad para lanzarme bajo una identidad más genuina sin importar demasiado cómo era recibido.

¿Cómo surgió el nombre de tu marca y cuáles son los servicios que brindas al público?

El nombre ca.milhojas surge porque no creo dedicarme a una disciplina única. Si bien lo que más me apasiona son las lecturas de carta astral y revolución solar, también realizo una técnica con cristales (los poderes de las piedras siempre me apasionaron) y me estoy formando en constelaciones familiares. En cada sesión siempre surgen necesidades de revisar y cortar con ciertos patrones, y estoy convencida de que con las constelaciones se puede tanto ordenar el sistema familiar como destrabar situaciones personales a pasos agigantados.

En cuanto a la astrología, no tengo dudas de que en unas pocas consultas cada persona puede acceder a información sobre su vida, sus repeticiones, sus talentos y también sus mayores desafíos con una idea de qué hacer con ellos. La misma carta proporciona las formas de “resolver” esas tensiones y a mí personalmente me interesa enfocarme en esas soluciones más que en decretar terribles destinos o supuestas certezas inamovibles. La astrología es completamente dinámica y cada tránsito y configuración es una invitación a evolucionar partes de nuestra personalidad que quizás creíamos fijas para siempre.

Si tuvieras que iniciar nuevamente, ¿qué harías diferente?

Lo único que cambiaría sería lo que tardé en mostrarme al mundo, ya que considero los tránsitos planetarios desde mi adolescencia, tanto para entender aspectos de mi personalidad como comportamientos de personas de mi entorno.

Sin embargo, también creo que los tiempos siempre son los correctos. La astrología es una disciplina que se basa en ciclos, por lo cual, para ser consecuente con lo que hago, debo entregarme un poco a esos ciclos que voy (y vamos) trascendiendo, sin la intención de apurar ni retardar nada de lo que esté en proceso.

Utilizo el lenguaje astrológico desde mucho antes de haberlo expuesto a la comunidad o publicado en una red social, y hoy tengo el placer de poder desarrollarme, aprender y acompañar a personas que buscan entenderse desde ese lugar.

