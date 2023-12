“Carillas de Resina: La sonrisa que todos quieren” por la Dra. Karina Pugliese de Araoz Dental

CREDITO CARAS

1 ¿Qué son las carillas dentales?

Es un tratamiento principalmente estético no invasivo en el caso de las de resina. Permite lograr la dentadura que las personas desean ya sea por necesidad (Dientes amarillos, roturas y golpes, desviaciones antiestéticas) o por el simple hecho de querer lucir una sonrisa más bonita.

Se trata de láminas ultradelgadas que se colocan en la cara externa del diente sin modificar la mordida para cambiar el color, tamaño y disposición de los dientes en la sonrisa.

Cabe destacar que es una práctica conservadora por lo cual no se desgasta el diente al realizarlas y permite que el tratamiento sea reversible.

Al no necesitar la intervención de un laboratorio se pueden realizar en una sesión y su costo es menor comparado a otros materiales.

En caso de existir problemas bucodentales se solucionan antes de colocar las carillas para no enmascarar lesiones en la zona.

2 ¿Qué problemas dentales puede solucionar las carillas?

Fracturas de los dientes.

Si una persona se da un golpe y se rompe una parte del diente se puede colocar una carilla para cubrir el diente reponiendo la forma original del diente y que al mismo tiempo no se note la reparación.

Cubrir espacios interdentales.

Cuando dos dientes están muy separados (esto se llama diastema), es posible cerrar el espacio con dos carillas sin necesidad de acudir a la ortodoncia.

Corregir la forma de los dientes.

Las carillas solucionan la apariencia de dientes cortos, si la forma del diente es asimétrica permite darle una correcta proporción, y en el caso de los dientes muy pequeños donde muchas veces no se ven al sonreír, con las carillas es posible armonizar la sonrisa.

Blanquear los dientes.

A diferencia del blanqueamiento (donde se logra aclarar de dos a tres tonos) una de las ventajas más destacables de las carillas es que se puede elegir el tono.

Desde tonos naturales, donde se busca emparejar el color de un solo diente, o cuando el objetivo es iluminar la sonrisa con un par de tonos más claros, hasta cuando elegimos optar por colores ultra blancos. Este último tono es creado por un laboratorio, es decir, no se logrará este tono naturalmente que se utiliza para resaltar al sonreír.

Además, es interesante saber que bebidas de color no afectan el tono de las carillas, por lo tanto podes tomar lo que quieras mientras las llevas.

3 ¿Qué cuidados requieren las carillas?

Mantener una excelente higiene. La rutina de cepillado es la misma. Es importante el uso de la cinta dental y de un cepillo suave. No deben pasar más de 8 horas sin cepillarte.

Evitar alimentos muy duros o crocantes, movimientos de palanca o desgarrar (al comer un turrón, por ejemplo). Si bien las carillas son resistentes recomendamos no ponerlas a prueba.

Evitar malos hábitos como comerse las unas o abrir paquetes con los dientes.

Se puede usar una placa de descanso para proteger las carillas mientras el paciente duerme.

Es recomendable un control anual para chequear el estado de las carillas y pulirlas para devolverle el brillo.



4 ¿Cuál es la duración de las carillas?

Depende de los hábitos de cada paciente, su duración aproximada es de 5 años. Esto no quiere decir que pasado ese lapso las carillas se van a desprender, pero si es recomendable ir renovándolas.