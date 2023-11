Carolina Laura: Abogada de familia y emprendedora nos ofrece una mirada sobre las dificultades para formar pareja hoy

CREDITO CARAS

Vivimos tiempos en los que es difícil conectar con otros seres humanos a nivel afectivo. El mundo valora la independencia y la soledad. Hemos pasado de romantizar a la pareja (y aguantar cualquier maltrato con tal de seguir casados) al extremo contrario y ahora romantizamos la soledad. El narcisismo causa estragos en las relaciones interpersonales.

Claro que es valorable no permanecer en un vínculo que no nos hace bien. Desde ya que no proponemos una vuelta al pasado, donde la estabilidad del vínculo era lo único que importaba.

Pero ¿por qué se ha vuelto tan difícil conectar con otro ser humano a nivel amoroso?

Creo que son varios factores y no pretendo saberlos todos, pero yo observo lo siguiente:

Hemos aprendido a estar bien solos, y de alguna manera hemos perdido la capacidad de frustración: a la menor dificultad de la pareja, la abandonamos;

Construir una relación implica un trabajo de ambos, y a veces nos falta esa capacidad de esfuerzo;

La creencia limitante que dice: “si fuera la persona correcta para mí, no tendríamos discusiones”, trae como consecuencia que cuando aparecen las diferencias, se deje la relación.

El estrés de la vida moderna que lleva a trabajar mucho para poder sostener una familia;

Las expectativas desmedidas (esperar mucho del otro para no hacerse cargo del propio crecimiento), chocan contra la realidad de que el otro es ni más ni menos que un ser humano (al igual que uno).-

Hoy es posible separar la sexualidad de la vida en pareja, y eso a veces lleva a buscar únicamente la gratificación física sin exponerse a dolores emocionales.

Pienso que el amor tendrá una posibilidad cuando se den dos supuestos:

Que las dos personas hayan aprendido a estar solas, a aceptarse a sí mismas, y por ende puedan aceptar a otro con sus imperfecciones;

Que también hayan aprendido que la tarea de construir una pareja puede doler (muchas veces nos conecta con nuestras heridas internas y nos invita a sanarlas), pero también permite amar y ser amado que es una experiencia maravillosa, que nos traerá crecimiento y mejorará nuestra salud emocional y física.

Datos de contacto:

@elblogdelosdivorciados

www.facebook.com/delosdivorciados

1138681546

[email protected]