Cecilia Chitarroni: la coach que impulsa el crecimiento personal y profesional

Cecilia Chitarroni es una profesional de la Comunicación Social que se interesó por el mundo del Coaching, cursando varias formaciones especializadas. A lo largo de su carrera ha desarrollado conferencias, entrenamientos y workshops alrededor del mundo, llevando a cabo sesiones y jornadas de trabajo de calidad para cada una de las organizaciones que la necesitan. Hoy conversamos con ella quien nos cuenta más sobre su actividad.

“El coaching aplica a casi todo lo que está vinculado con nosotros como seres humanos, donde podamos identificar una limitación, la intervención del coaching sirve para ampliar posibilidades de acción y un rediseño de quienes estamos siendo. La disciplina está orientada a los que estén abiertos a la transformación personal y profesional”, destaca Cecilia quien hace poco terminó de editar su primer libro, desempeñándose como escritora, coach, mentora y docente.

Con respecto a sus trabajos virtuales, la profesional ha adaptado sus programas presenciales en España y Argentina al formato online para que sus alumnos tengan una experiencia de vanguardia. “Para aquellas personas que están claras en lo que quieren y dispuestas a emprender, pero sus tiempos de procesar, reflexionar y elegir son particulares, adapté un programa presencial al formato online y así nació #emprendete”, afirma Chitarroni.

¿Cómo te reinventaste con la pandemia?

Empecé la cuarentena dando clases de manera presencial y diseñé más de 17 talleres que impartía cada 15 días. Las sesiones eran “in company” o personalizadas.

Prácticamente me reinventé en todo, elegí las opciones que se ajustaban a las demandas de este nuevo contexto, rediseñé las sesiones personales, los talleres grupales y no dejé solos a los emprendedores. ¡Fue así como pude escribir mi primer libro! Para mí la pandemia nos abrió los ojos acerca de cómo veníamos eligiendo y nos invitó a volver a hablar de nuestros miedos y prioridades, sin dudas que fue todo un aprendizaje.

¿Cuáles son las problemáticas más comunes por resolver en tu espacio?

Hay que luchar contra los miedos, la culpa, las heridas y lo que nos pasa adentro cuando no condice con lo que nos pasa afuera. Creo que esto se aplica a conversaciones, relaciones, autoestima, etc. Lo más común es la inquietud de querer resolver algo. Me escucho y enseguida pienso que la palabra “resolver” significa volver a ver el sol.

¿En dónde te gusta poner el foco?

Para mí el foco siempre está en escuchar el corazón. Tengo dos preguntas recurrentes con mis coachees (así le decimos los coach a quienes recurren a sesiones) “¿cómo se siente lo que estamos conversando?” y “¿qué querés hacer con eso?”

Tengo la sensación de que vivimos con los “tengo que” en la punta de la lengua y en la cabeza, como rumiando todo el día “tengo que esto”, “tengo que aquello” ¿Qué pasa con lo que quiero? ¿qué hacemos con lo que siento?

Para mi cuando empezamos a tomar esas perillas y moderamos nuestras elecciones, teniendo en cuenta estos factores, empezamos a tener una vida más sana y relaciones saludables.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que le da su trabajo?

Lo que más me gusta de mi trabajo es el momento en el que las personas encuentran confianza en sí mismos y comparten conmigo todo lo que ahora ven posible. Me hace feliz que me digan que este espacio es donde recuperaron su entusiasmo y ver las elecciones que están dispuestos a hacer para mejorar. También el hecho de volver a verlos motivados y escuchar que toman decisiones en paz y que confían en lo que eligen.

¿Cómo te proyectas a futuro?

Ya estoy escribiendo mi segundo libro, me veo trabajando en equipo, en mi escuela. Me comprometo a innovar. Con mi marido (que también es coach) armamos un taller para abordar las relaciones personales, para que las personas logren conocerse y vincularse desde un lugar honesto, liviano y divertido.

A futuro me veo llena de desafíos, porque lo que alimenta mi entusiasmo es vivir aprendiendo y conquistando nuevos espacios con personas apasionadas como yo.

Datos de contacto: IG - @ceciliachitarroni // linktr.ee/ceciliachitarroni // www.ceciliachitarroni.com

