Cómo vender programas de +1.000 USD en todo el mundo

Hoy en día muchas coaches, terapeutas, mentoras y expertas, están vendiendo su sabiduría a través de programas online.

Programas que ayudan a las personas a lograr una transformación concreta, ya sea en el ámbito de la salud, el amor o el dinero.

El mundo de las formaciones y programas online ya factura millones y proyecta 849 mil millones de dólares para el 2030.

La industria crecerá de forma descomunal en los próximos años.

Primero, porque hay un despertar en la sociedad. Las personas se hacen preguntas, y buscan guías y expertos que los ayuden a resolver sus problemas.

Pero además, porque el sistema educativo tradicional está en crisis y en el medio se suma la IA.

Lo que aprendas hoy durante 5 años en la universidad, para cuando termines seguro ya es viejo y no te sirve.

Cada vez más las personas van a preferir invertir 1000 usd o más en programas concretos y actuales, basados en experiencia (y no teoría de libro), y hacerlo en un ¼ del tiempo.

Ahora bien… ¿Cómo vender programas High Ticket?

Si sos una experta en un área puntual, tenés experiencia, y querés transformar vidas con tu sabiduría, podés vender programas de +1000 usd.

En Argentina y alrededor de todo el mundo.

Tenemos alumnas que han hecho programas de todo tipo: idioma, nutrición deportiva, fertilidad natural, sanación, relaciones, ansiedad, pérdida de peso, liberación femenina…

Incluso formaciones online para colegas: astrología, imagen, aplicación de botox, negocios creativos, terapeutas premium, yoga y meditación.

Estas son las 4 claves para vender un programa extraordinario de alto valor.

1. Mentalidad

Esto es la base de todo.

Siempre digo que la diferencia entre la persona que vende sesiones sueltas o cursos a 50 dólares y la que cobra +1.000 usd, es la mentalidad.

No es el país, no es la economía, no son tus clientes que no quieren pagarte.

No busques culpables, no está afuera. Está en vos.

Si vos en primera instancia no valoras tu tiempo, tu trabajo y tu experiencia, nadie más lo hará.

Si vos pensas y crees que solo podés hacer lo que estás haciendo ahora porque es lo que te tocó, ahí te quedarás por siempre.

Pero cuando descubrís que todo está en vos, y que tenés el poder de crear la realidad que querés, todo cambia.

Porque sabés que sos la única responsable del negocio y la vida que tenés hoy, y empezás a tomar decisiones y acciones que te llevan a lo que realmente querés.

Las personas que logran esos resultados que vos querés, empiezan por creer que es posible. Y luego toman acciones alineadas para lograrlo.

El mejor consejo es rodearte de personas que ya hayan logrado lo que vos querés, y te muestren no solo que es posible, si no cómo lograrlo.

2. La oferta

El error más grande que cometen las expertas es sentarse a desarrollar y crear su programa de pe a pa, pensando qué es lo que necesitan para que se venda.

Lo que vende tu programa no es el programa, es la oferta.

La oferta no es un descuento, ni una promoción. Es la propuesta de transformación que le ofrecés a tu cliente.

Es cómo empaquetas todo en una propuesta que sea irresistible.

Una oferta que sea tan atractiva que la persona no pueda perdérsela y tenga que comprarla. Porque le sale más caro no comprarla.

Tu oferta, como verás, es mucho más que tu programa.

Es la promesa, el cliente al que va dirigida, el diferencial, el precio, los bonos, la urgencia, el costo de inacción.

¿Querés crear un programa nuevo?

¿Querés elevar el precio a +$1.000 usd?

La respuesta SIEMPRE está en la oferta que armes.

Por eso, acá es donde deberías pasar el 80% de tu tiempo, en crear una oferta wow.

3. El tráfico

Tener la mentalidad adecuada para lanzar tu programa de alto valor, es el primer paso.

Y tener una oferta irresistible que venda tu programa, es el segundo.

Pero si no tenés a quién mostrarsela no vas a vender nada.

Por eso es importante crear una audiencia de potenciales clientes.

No necesitás miles de seguidores para poder vender tu oferta. Tenemos alumnas que venden programas y tienen menos de 2.000 seguidores.

Lo que sí es importante, es crecer continuamente la audiencia.

Si tu objetivo es vender tu programa todos los meses y facturar $10.000k mes a mes, entonces todos los meses necesitas llegar a personas nuevas.

Y esto podés hacerlo con contenido a través de instagram, pero además amplificando tu visibilidad con publicidad.

Mi consejo es complementar ambos, contenido orgánico y publicidad, para asegurarte flujo constante de visibilidad.

4. Sistema de venta

El elemento clave para generar dinero y cambiar la vida de otras personas de verdad.

Siempre le digo a mis alumnas que “la máxima expresión de ayuda está en tu programa pago”

Porque ahí está el método completo y el acompañamiento para que las personas logren transformaciones de verdad.

Por tanto la venta es fundamental para mantener un negocio en pie, y seguir generando transformación en la vida de las personas.

Si tu negocio no vende, o no vende al precio que debe vender, no solo te agotas vos y tu círculo familiar, sino que vas a tener que cerrar. Y eso significa dejar de compartir tu sabiduría al mundo.

Hay muchas formas de vender.

Una de las que más se enseña son los lanzamientos con webinars en vivo, donde básicamente generas un pico anual de facturación.

Yo amo vender de forma automática todos los meses, con embudos.

Porque este sistema me da estabilidad, paz mental y libertad de verdad.

Porque vender no depende de que yo esté conectada o no. Puedo estar de vacaciones y mi embudo y equipo vende por mí.

Para esto básicamente necesitas un mini video grabado que sea sublime.

Entonces el tráfico va todo el tiempo al mini video, y luego de eso la persona puede aplicar a tu programa y agendar llamada con el equipo de ventas para ver si califica para ingresar.

Si tu objetivo es vender tu programa todos los meses y en todo el mundo, te recomiendo poner en marcha este sistema que vende por vos los 365 días del año.

En conclusión, vender programas de +1.000 usd es posible hoy y será cada vez más grande el mercado de las formaciones online.

Puede sonar tentador y desafiante al mismo tiempo.

Sin duda no es algo fácil.

Tenemos que fortalecer nuestra mente, aprender nuevas habilidades, lanzarnos, testear y corregir.

Definitivamente, es algo que podés hacer si tenés la convicción y el llamado a hacerlo, ya que muchas expertas ya lo están haciendo.

Yanel Lopez

Experta en ventas de programas de alto valor