Corona Diesel: Lideres en cursos sobre Bombas Inyectoras

CREDITO CARAS

¿De qué trata el curso?

En el curso se ven las diferencias de las bombas inyectoras LUCAS/DELPHI DPC-BOSCH VE, con solo mirarlas, el proceso de desarme paso a paso con sus posibles fallas, cómo solucionar las fallas y el secreto de un buen armado, la calibración en el banco de pruebas en 4 simples pasos y la finalización del producto listo para ser entregado.

¿Cómo Fue el proceso de generarlo?

La idea se dio porque nosotros empezamos dictando cursos presenciales y muchos no tenían la posibilidad de venir a nuestros cursos por la distancia. Así se dio la idea de crear los talleres virtuales para que la gente que no es de la zona y esta 100% comprometida en capacitarse y aprender lo pueda realizar sin problemas.

¿Qué tuviste en cuenta como profesional a la hora de generar el temario?

Poder transmitir todo mi conocimiento de la mejor manera y forma posible para que el estudiante lo pueda adquirir de una manera didáctica y práctica así ese conocimiento se le hace propio y lo pueda volcar a la práctica rápidamente.

¿Qué expectativas tenes?

Demasiadas expectativas buenas porque confió en mi forma de transmitir el conocimiento y así poder ayudar a muchas personas que se puedan capacitar como profesionales diesel o bombista diesel y que tengan esa vida que se merecen.

Trabajando cómodamente, sin preocupaciones y teniendo un ingreso rentable.

Manuel, un alumno del nuevo curso de Corona Diesel, nos comparte su experiencia y nos cuenta como puso en práctica todo lo aprendido:

¿Por qué decidiste tomar este curso en particular?

Decidí tomar este curso porque ya estoy formado en mecánica integral, pero por la situación de la argentina actual necesitaba generar otra fuente de ingresos, y quería que sea algo relacionado a mi profesión y que además disfrute hacer. Averigüé en distintos lugares por cursos sobre Bombas Inyectoras, que es algo que me llama la atención y me interesa saber hace bastante tiempo y me decidí por el e CORONA DIESEL ya que era el más completo.

¿Cuáles fueron los aspectos más destacados del curso para vos?

Para mí la forma en la que está diseñado el curso tiene muchos aspectos a destacar, personalmente creo que el hecho de que el material y las clases me queden para siempre es un punto a favor, ya que si necesito consultar algo en un futuro puedo hacerlo. Además, el hecho de haber podido gestionar mis propios tiempos para tomar las clases fue algo que me facilito concluirlo y entender todo de la mejor manera. Que sean clases grabadas me dio la posibilidad de repetir las veces necesarias las partes en las que me quedaba alguna duda. Por último, el dinamismo con el que cuenta cada una de las clases fue parte fundamental para no aburrirme y abandonar el curso antes de poder finalizarlo.

¿Cómo aplicaste lo que aprendiste en tu vida o trabajo después de completar el curso?

Si, gracias a las herramientas que me dio el curso pude generar un emprendimiento en paralelo a mi profesión y cumplir con el objetivo principal que tenia de generar ingresos extra haciendo algo que me guste.

¿Recomendarías este curso a otras personas?

Si, por supuesto. Recomiendo este curso no solo a las personas que tienen un conocimiento previo de mecánica, sino a cualquiera que esté interesado en adquirir nuevos conocimientos ya que está diseñado para que realmente sea muy fácil entender y sirve como herramienta para todos los que quieren emprender en nuestro país, si bien considero que hay que continuar especializándose para realmente lograr la excelencia en la profesión, me parece un gran punto de partida.

Instagram: @fabiomartinezcorona

Whatsapp: 1156162274