Cami y Cande, ¿cómo fueron los inicios de su emprendimiento y con qué finalidad lo llevaron a cabo?

Cosmicale nace de nuestra fusión, que, cuestionando nuestras vidas buscamos profundizar en terapias holísticas como la meditación, Reiki y yendo hacia la unión cuerpo y alma, el Yoga. Conectando con nuestra vibración interna mediante estas prácticas y una vida de consciencia saludable quisimos encaminar un proyecto cargado de amor que esté relacionado con todo este nuevo mundo del cual nos enamoramos.

Presentándonos somos Cami, Terapeuta Holística y Diseñadora, y Cande, futura Profesora de Yoga, ambas virginianas y fanáticas de las frases “hazlo desde el corazón”, “estás en el lugar correcto”, ‘’comienza cuidando de ti, y todo alrededor será mágico’’, diseñamos cápsulas de indumentaria para la práctica de las mismas, buscando comodidad, y paletas de colores que conecten con nuestras raíces.

Cosmicale nos ayuda a ser canal para compartir herramientas de sanación. Intentamos crear un espacio en el cual no solo encuentren un producto a la venta, sino también puedan conectar con nosotras de manera emocional.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

En Cosmicale confeccionamos prendas para vestir tus experiencias. Vestimos tu momento presente y la conexión con vos. Nos gusta hablar con nuestro público preguntándole cómo se siente, regalándole algún mensaje del oráculo e interactuando haciendo preguntas para conocerlos más.

Además brindamos encuentros de meditación, yoga, terapias holísticas, astrología, entre otras, para que conecten con su propósito de vida, y vibren más en amor.

¿Cómo proyectan a su marca en el mediano plazo?

Mega expansiva, Cosmicale tiene muchas ganas de potenciarse, y llegar a miles de personas que a través de la indumentaria se sientan parte de esta comunidad:

C omunidad

O ptimista

S aludable

M anifestadora

I ndependiente

C onciente

A gradecida

L eal

E soterica

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Desde que comenzamos este proyecto y todo lo que hacemos, desde el diseño de la indumentaria, cada post en Instagram y encuentros, tiene toda nuestra identidad, lo que somos y queremos brindarle al universo.

No haríamos nada diferente, incluso hay una frase que nos gusta "si a todo como es", creemos que el presente es perfecto y no hay que detenerse en lo que "pudo haber sido" porque ya no es, hay que centrarse en lo que uno está viviendo y depositar nuestra energía en ello.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

No aspiramos a ser una empresa de marketing, aspiramos a ser energía. No vendemos solo un producto, sino una experiencia de bienestar, una reconexión con vos para que vivas en plenitud.

Datos de contacto:

Instagram: cosmicale_

Teléfono: +5493329576687

Mail: [email protected]

Web: www.cosmicale.com.ar