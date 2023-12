De cocinera a Coach de Transformación, Andrea Bruno te invita a crear el mejor año de tu vida

CREDITO CARAS

Andrea Bruno es Coach, escritora y conferencista internacional. Creadora de la formación de coach de transformación, método Andrea Bruno.

Su camino comenzó hace muchos años, cuando era cocinera, único sostén de sus dos hijas, todo cambió cuando se encontró con el documental de “El Secreto”, el conocimiento de la ley de atracción la llevó a estudiar e investigar sobre el tema.

Andrea ¿cuál puedes marcar como el momento en el que comenzó a cambiar tu vida?

Mi vida comenzó a cambiar cuando emprendí el trabajo más maravilloso de mi vida “el trabajo en mí”, compré libros y cursos que me llevaron de la mano a sanar mi pasado, a comenzar a soñar y a cambiar mis creencias limitantes.

Cuando comprendí que tenía que dejar de buscar por fuera, lo que solo encontraría en mi interior, comenzó a cambiar mi vida.

Has escrito doce libros en argentina publicados por editorial Kier y tres en España, ¿qué es lo que te hace diferente al resto?

Lo que me diferencia es lo que me lo dijo un editor de Kier hace muchos años, que mis libros no son solo buenos, sino necesarios por los ejercicios prácticos.

Considero que lo que transforma la vida de las personas es el trabajo personal y eso solo se logra a través de ejercicios, uno encuentra las respuestas de su interior.

El 17 de diciembre realizas tu gran evento del año “Cómo crear un 2024 Maravilloso”, ¿puedes contarnos más sobre eso?

Desde el año 2010, cada fin de año, realizo el seminario “Cómo crear el mejor año de tu vida”, porque como siempre comparto lo que me ha dado resultado, te aseguro que hacerlo, marca la diferencia en la vida de las personas.

Es un evento en el que hacemos la paz con el pasado, los miedos y nuestras limitaciones.

Las personas se animan a soñar y anticipan su mejor futuro, pero lo más importante es que cambian su energía.

Dejan de conformarse con la vida que tienen y comprenden que pueden ser más felices, vivir con más paz, bienestar y abundancia.

Los espero el domingo 17/12 de 15 a 19 horas, en el gran evento presencial y por streaming.

Datos de contacto:

Web: www.atraeabundanciayprosperidad.com

Instagram: @andreabrunocoach

WhatsApp: +5491165039191