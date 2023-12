"De la Naturaleza a tus Pies: El Calzado Sustentable de Palo Azul”

CREDITO CARAS

¿Cuál es la inspiración detrás de la colección actual y cuáles son los elementos clave que la distinguen de otras marcas?

Esta colección está inspirada en el Estuario de Bahía Blanca, el territorio en el que nació Palo Azul. Toma como referencia sus cuerpos de agua, su fauna, su flora y sus conflictos. Las impresiones botánicas de casuarina emulan las Espartinas que crecen en las costas y en la marisma, una planta resistente que al secarse sirve de nido para muchas especies de aves costeras. Los biomateriales traen reminiscencias de los microplásticos presentes en el mar, producto de la enorme contaminación de estas aguas, que muchas veces son ingeridos por los peces, ocasionando una enorme pérdida de la biodiversidad. Estos bioplásticos emulan también la piel de los peces, presentes en esta colección como un símbolo de resistencia. Aprendimos de este territorio la enorme fuerza que tienen los animales y las plantas a la hora de proteger su hogar. Palo Azul, en esta biocolección, les rinde homenaje.

¿Cómo se asegura la marca de que los zapatos sean cómodos y funcionales?

La comodidad y la funcionalidad son aspectos esenciales de cualquier prenda de vestir, incluyendo los zapatos. Para asegurarse de que los zapatos de la marca no solo sean estilosos, sino también cómodos y funcionales, se pueden implementar diversas prácticas y consideraciones. Nos aseguramos de que nuestros zapatos sean cómodos y funcionales mediante la combinación de materiales de calidad, un diseño cuidadoso, pruebas exhaustivas, innovaciones tecnológicas y una atención continua a las necesidades y comentarios de los clientes. Este enfoque integral garantiza que los zapatos no solo cumplan con estándares estéticos, sino que también brinden una experiencia positiva y cómoda para quienes los llevan.

¿Cuál es el proceso de diseño y desarrollo de un nuevo modelo de zapato desde la concepción hasta la producción?

El proceso de diseño y desarrollo de un nuevo modelo de zapato implica una serie de pasos interconectados que van desde la concepción de la idea hasta la producción y la comercialización. Este proceso implica una colaboración estrecha entre diseñadores, artesanos, fabricantes y profesionales del marketing para asegurar que el nuevo modelo de zapato no solo sea estéticamente atractivo, sino también cómodo, funcional y listo para el mercado.

¿Qué materiales y técnicas de fabricación utilizan para garantizar la durabilidad y calidad de los productos?

La durabilidad y calidad de los productos en la fabricación de calzado dependen en gran medida de los materiales utilizados y las técnicas de fabricación empleadas. En nuestro caso hacemos mucho hincapié en la trazabilidad de los productos, ya que seleccionamos nuestros soportes de forma exhaustiva para ser intervenidos con tintes naturales e impresiones botánicas en las capelladas; combinando con cuero de pescado proveniente del desecho de los pescadores artesanales, el mismo es curtido de forma artesanal con taninos. También implementamos el uso de biocueros en nuestros calzados, realizados a partir de desechos orgánicos como cascara de banana, naranja y yerba mate. La combinación de materiales de alta calidad y técnicas de fabricación avanzadas, son esenciales para garantizar que los productos de calzado sean duraderos, cómodos y cumplan con los estándares de calidad esperados por los consumidores.

¿Qué feedback o comentarios de las clientas han sido más impactantes para la marca y cómo han influido en el desarrollo de nuevos productos o mejoras en los existentes?

Para nosotras es muy importante conocer las opiniones de nuestras clientas, muchas de ellas quedan impactadas por los materiales que utilizamos, no pueden creer que las sandalias tengan las capelladas teñidas con palta, el cuero que ven no sea de vaca si no de cascara de banana. A raíz de esa reacción podemos transmitir la importancia de repensar la forma de consumir y del cuidado del medio ambiente.

¿Cómo la marca aborda la diversidad en cuanto a estilos y tallas para atender las necesidades de una amplia variedad de mujeres?

Abordar la diversidad en cuanto a estilos y tallas es crucial para satisfacer las necesidades de una amplia variedad de público. En nuestro caso pensamos los diseños en función de los distintos tipos de pies, realizando modelos que puedan ser adaptables a todo empeine, a través de la utilización de cordones regulables y elásticos, permitiendo que le calzado se adapte a nuestro pie y no nosotras a él. Al mismo tiempo desarrollamos una line a de Bioborcegos con suelas artesanales, lo que nos permite poder tener una curva de talles mucho más inclusiva, que va desde el 35 hasta el 45, generando un producto atemporal y sin género.

¿Cuáles son los planes a futuro para la marca en términos de innovación, expansión de línea de productos o penetración en nuevos mercados?

Nuestro principal objetivo es lograr un calzado que sea 100% compostable, para lo cual buscamos seguir investigando en distintas materialidades y poder fusionar nuevos desarrollos de bases sustentables para los calzados. Día a día seguimos expandiendo la marca, para poder llegar también a otros países.

PARA CONOCER MÁS:

INSTAGRAM: @paloazul.bb

WEB: www.paloazultextiles.com.ar

WATHSAPP: 2914021407