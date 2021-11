Decopor3: decoración de interiores, diseño y talleres

Depor3 es un estudio de Diseño interior y decoración. Sus creadoras, Marina Campos y Gladys Graciela Filippini, nos cuentan cómo hacen llegar el diseño interior y la decoración a hogares de todo el país. Este estudio, no solo se dedica a trabajos en obra, sino que también crearon una forma de que estas disciplinas estén al alcance de la mano de todo aquel que, no solo le guste, sino que también le apasione la decoración.

Como dicen ellas, sin guardarse secretos y compartiendo toda su experiencia, "nuestra idea es que el diseño interior y la decoración, no se vea como que es algo superfluo, sino como una herramienta, al alcance de nuestras manos, que nos permite mejorar nuestras vidas significativamente. La pandemia, nos despertó algo que teníamos dormido, llegar a nuestra casa ya no es solo volver del trabajo, es estar en nuestro refugio, embellecerlo, aprender a disfrutar de los pequeños detalles y disfrutar de ese proceso. Por eso es que crearon diferentes cursos y talleres online que hablan de eso ¡aprender para disfrutar!", destacan.

¿Van a realizar un taller dentro de poco?

Así es. El taller de organización de espacios, que comienza el 11 de noviembre, tiene como misión, no solo ayudar a optimizar los espacios, si no también aprender a ser conscientes de lo que tenemos, de analizar lo que realmente necesitamos y de soltar lo que ya no usamos, de manera consiente.

¿Y para el próximo año?

De cara al próximo año, a través del taller de color, que también comienza en noviembre, capacitaremos sobre la utilización del color en la decoración, como influye en nuestros sentidos, como aplicarlo y cuentan sobre los colores que serán tendencia en 2022.

Y aunque no lo podamos creer, ya estamos hablando del siguiente año, con tendencias navideñas que Marcia Maquez de morgandeco, nuestra corresponsal en ESTADOS UNIDOS, nos comparte y junto a tendencias más locales creamos los Workshops de Navidad, que ya están disponibles en sus dos fechas 27/11 y 11/12. Los cupos de los diferentes talleres y workshops, ya están abiertos.

Por último, les anticipamos que la premisa en decoración será “La naturaleza como inspiración”, para recrear y crear una conexión entre el afuera y el adentro, que será la tarea en la cual nos deberemos encomendar.

Datos de contacto: Web: www.decopor3.com - Mail: [email protected] - Tel: 3515104017 - IG: @decopor3 - @morgandeco