Dra. Alfonsina Dominguez: La Medicina del Estilo de Vida como respuesta a las enfermedades crónicas

Doctora, mucho escuchamos sobre la importancia de cambiar hábitos, sobre todo los alimenticios o de descanso, para mejorar nuestro bienestar, pero ¿Cómo podrías definir la Medicina del Estilo de Vida (MEV)?

La Medicina del Estilo de Vida es una disciplina médica que se ocupa del origen real de las enfermedades y no solo del síntoma con el que se las manifiesta. Es una especialidad médica más, como todas las ramas de la medicina tradicional, pero que tiene un enfoque preventivo y a su vez un abordaje en el tratamiento de las principales patologías que hoy causan una morbimortalidad global (es decir, que pueden llevar a la muerte del paciente), que se las conoce como enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), que se producen por hábitos no saludables, entre las que encontramos a la hipertensión, la diabetes, obesidad, cáncer, hipercolesterolemia, etc.

Ya somos muchos los profesionales que estamos prescribiendo alimentos saludables ricos en vegetales y disminución de ultraprocesados, actividad física, manejo de estrés, sueño reparador, vínculos sociales y disminución de hábitos tóxicos, que son los seis pilares que trata la MEV.

¿Qué cambios se pueden lograr, respecto a la Medicina tradicional?

Los cambios que se pueden lograr son muy positivos. La MEV tiene como objetivo principal prevenir, tratar, e incluso remitir enfermedades, a partir de la enseñanza de herramientas y acompañando al consultante en el proceso de aprender a incorporar buenos hábitos, prescribiendo actividad física, optar por elegir ir a la verdulería y a la dietética con el fin de buscar alimentos más orgánicos sin que sus paquetes contengan tantas etiquetas y, en algunos casos, acompañar a la medicación que esté necesitando el consultante porque, lamentablemente, un tratamiento farmacológico solo, sin hábitos que acompañen, es un tratamiento que está incompleto. Debe atenderse la raíz del problema para tener un abordaje más integral, sin dejar de lado en esto, la parte emocional.

¿Por qué llegan las personas a realizar una consulta con un especialista en MEV y en qué condiciones lo hacen?

La gran mayoría llega con enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) de todo tipo y polimedicada; es muy común ver la combinación de diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades coronarias y hasta incluso cáncer.

La MEV es un abordaje relativamente nuevo dentro de la medicina convencional; hoy muchos profesionales de distintas especialidades están adoptando este estilo donde se da la posibilidad de promover la salud más allá de la enfermedad, que justamente es lo que vienen buscando las personas, un mayor bienestar.

¿Qué características tiene la consulta que vos realizas?

Mis consultas suelen durar no menos de una hora y media; es un espacio donde el consultante tiene el tiempo y la oportunidad de poder hablar sobre lo que le pasa y lo que siente. Creo que no puedo darle una solución si no conozco en profundidad sus emociones, sus gustos, sus necesidades y posibilidades; detrás de cada persona hay una historia con la cual carga, y es algo que se debe atender.

No solo se trata los síntomas físicos, sino que al brindar una mirada holística e integral, entra como protagonista la parte emocional para encontrar la raíz del problema. Al trabajar en conjunto con la persona, se le da lugar a un rol activo y protagónico, y pasa de ser paciente a ser consultante.

¿Qué le dirías a una persona que quizás tiene una patología crónica o un síntoma, para el que no encuentra respuestas desde el esquema tradicional de la medicina?

Un mensaje importante para resaltar es que las personas tienen que entender que los hábitos dependen de cada uno y es importante que tomen un rol activo, que el 90% de la salud está determinada por el estilo de vida que adoptamos y sólo el 10% por factores genéticos. Popularmente se cree que las enfermedades son consecuencia de nuestros genes; pero si los familiares de primer grado (madre, padre) tienen diabetes, no significa que la persona también lo vaya a tener.

Hoy se sabe que eso no es así, porque en algunas ocasiones los genes existen, pero pueden no expresarse nunca.

Con esto no quiero decir que los antecedentes maternos y paternos no sean relevantes, pero si se adopta un estilo de vida saludable, los malestares comienzan a reducirse de manera considerable. Lo importante es encontrar el momento adecuado para iniciar esos cambios positivos de manera gradual y sosteniéndolos en el tiempo, fundamentalmente con el acompañamiento profesional que se requiere.

Alfonsina, se percibe a través de tus palabras que sos una apasionada de tu profesión y elegiste un camino que quizás no haya sido el más fácil…

Es así, pero una de mis virtudes es que confío en mí y todo lo que me propongo logro concretarlo; siempre se empieza de cero, decidí trabajar de manera independiente aunque tengo un gran equipo de colegas que me acompañan y me guían en cada desafío. La carrera me costó desde todas las perspectivas, tanto económicas, emocionales, familiares… Desde que me recibí arranqué impulsándome por la pasión, y desde entonces la profesión me cambió la vida y la disfruto todos los días, porque trabajo de lo que elijo y me encanta lo que hago.

No tenemos un manual para aprender a ejercer… descubrirse a una misma como profesional, es un desafío de todos los días.

Dra. Alfonsina Dominguez

MN: 190.587

Médica posgraduada en Medicina del Estilo de Vida y docente de la Universidad de Buenos Aires.

Para contactarte con la Dra:

Whats app: (+54) 9 11 49286358

Consultas online y presencial.

Instagram: mev.medicinadelestilodevida

Mail: [email protected]