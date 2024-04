Dra. Camila Boratto: Una Trayectoria en la Medicina Estética y la Innovación Hormonal

CREDITO CARAS

¿Cómo surgió la especialización de medicina estética?

Desde que inicie la carrera de medicina siempre me gustó la estética, siempre fui muy prolija y hábil con las manos, decidí dedicarme a la medicina estética luego de realizar 2 años en cirugía general. Así nació mi pasión por los inyectables es decir los rellenos dérmicos y la armonización facial.

¿Cuáles son los servicios que brinda?

Los servicios disponibles son los rellenos dérmicos, relleno de labios, rinomodelación, pómulos, mentón, contorno mandibular, ojeras.

Los bioestimuladores que son relativamente nuevos en el mercado ya que hoy en día se busca más la naturalidad del rostro y mantener las facciones mejorando la calidad visible del mismo con este tipo de productos, que lo que hacen es estimular el colágeno propio que tenemos en nuestro cuerpo pero que a partir de los 25 años comienza a disminuir producto del propio envejecimiento, y esto ayuda de manera natural y progresiva a restituir la apariencia del rostro y la piel sin necesidad de someterse a grandes cambios y rellenos en exceso.

Lo otro que se realiza es el botox, lo usamos en el entrecejo, la frente, las patas de gallo, bunny lines y como tratamiento del bruxismo. Este servicio es uno de los más pedidos y existe mucho mito en cuanto a cuándo hay que comenzar a realizarlo, tengo pacientes que comienzan incluso antes de los 25 años, la idea del tratamiento es prevenir las arrugas estáticas que una vez que aparecen ya no es posible quitarlas, cuanto antes prevenimos, mejor es, por ende no existe edad mínima para el mismo.

Todos los tratamientos de mejoría de piel como mesoterapia, enzimas recombinantes para la disminución de grasa localizada, secuelas de acné, celulitis, pantalón de montar, papada son tratamientos con un excelente resultado y el plasma rico en plaquetas tanto para mejoría de la piel como para la caída de pelo.

Y por último los biopellets son lo nuevo y el boom del mercado, es un reemplazo hormonal que se utiliza tanto en hombres como en mujeres, se conoce hace muchos años en diferentes métodos, pero que a diferencia de los demás NO tiene efectos adversos ya que tiene un componente bio idéntico esto quiere decir que es igual a la hormona que generamos naturalmente en el cuerpo. Como beneficios retrasa el envejecimiento, mejora la calidad de la piel, previene la osteoporosis, disminuye la grasa abdominal, aumenta la masa muscular, mejora la energía y la capacidad de concentración, aumenta la libido y el rendimiento sexual, y en mujeres que sufren síntomas de menopausia , disminuye la sequedad vaginal, los sofocos, los cambios de humor, entre otros.

¿Qué te diferencia de la competencia?

Siempre creo que la manera de diferenciarse es no dejar de actualizarse y siempre seguir perfeccionándome, de la mano del trato con el paciente. Me gusta que mis pacientes se vayan contentos y conformes con lo que pagaron y tratar de trabajar en conjunto con ellos para poder mejorar el aspecto que sea, siempre siendo sincera de hasta donde se puede llegar y no pasar a los excesos que puedan perjudicar la salud del mismo. Es importante entender la consulta del paciente como un complejo que en ciertos casos termina mejorando la autoestima del mismo y eso tiene mucho valor en la persona que viene a consultar. Es esencial que el paciente entienda que se va a realizar, de qué manera, con que productos, los riesgos que implica y que se sienta seguro a la hora de hacerlo, eso es la relación médico paciente que en mi caso considero lo más importante.

La Dra. Boratto está comprometida con la salud integral de sus pacientes y se mantiene actualizada en las últimas tendencias y avances en medicina estética. Su pasión por la innovación y su enfoque en el bienestar la convierten en una profesional excepcional en Estética.

¡Confía en la experiencia y dedicación de la Dra. Camila Boratto para lograr tus objetivos de belleza y salud!

@dra.camilaboratto

Buenos Aires -Com. Rivadavia