Dra. Fiorella Chicata Lopez

CREDITO CARAS

La estética facial está en la cresta de la ola y va de la mano de la ortodoncia. Los pacientes pueden mantener la juventud con técnicas mínimamente invasivas y sin detener su rutina diaria.



Doctora, estamos hablando de un tema que todo el mundo lo está haciendo, si no lo está haciendo lo está analizando y si no lo va a solicitar luego de esta nota.

¿Qué nos puede contar de Botox y del Ácido Hialurónico?

Arranquemos a comentar que son 2 sustancias que se utilizan para mejorar mi rostro pero que cada una lo hace de manera diferente y se aplica en zonas diferentes; y además que se absorben solas luego de unos meses.

El Botox, que es la toxina botulínica lo que hace es bloquea la contracción muscular, con esto lo que voy a poder hacer es un lifting facial no quirúrgico, suavizar líneas de expresión como las de la frente o el famoso 11 que se nos hace en el entrecejo, también las más populares “patas de gallo”. Además, lo podemos utilizar de forma preventiva cuando se empiezan a ver las primeras líneas de expresión que será a los 25 años aproximadamente, esto se llama Baby Botox.

El ácido Hialurónico lo tenemos todos en nuestra piel, tiene la capacidad de retener agua, por ende, su principal propiedad es la de ser hidratante y lubricante. Lo vamos a utilizar entonces para rellenar arrugas. Lo más pedido es el aumento de volumen de labios y o definir el contorno del mismo,

¿Qué es lo más solicitado en la consulta con ácido hialurónico?

Labios, con el ácido hialurónico puedo hacer cosas hermosas en labios como aumentar el volumen, no nos olvidemos que un labio carnoso está de moda y además da signo de juventud; también puedo definir el contorno del mismo; con esta misma técnica puedo dar simetría a un labio si no la tiene. Aquellas personas que fuman o toman mucho mate y se le hace muchas arrugas verticales en sus labios las pueden disminuir muchísimo con ácido hialurónico.



¿Y lo más consultado con Botox?

Con Botox tenemos 2 cosas que son muy pedidas, una de ellas son los pacientes bruxomanos, estos pacientes vienen tratándose el tema del bruxismo y apretamiento con placas de descanso, sumándola a su vida diaria no solamente al momento de dormir, sino ya detectando situaciones de estrés durante el día, pero así y todo no logran llegar al equilibrio, entonces junto a mi equipo les proponemos usar Botox en la zona de los músculos maceteros, muchas veces como el paciente no sabe y piensa que el Botox es solo para “estirarte” la cara le advierto : “no voy a cambiar tus facciones” porque lo que hace como ya lo mencione es relajar las fibras musculares. ¡Y nos funciona muy bien! Lo otro que piden en la consulta es la sonrisa gingival, seria aquellas personas que al sonreír muestran mucho las encías (los tejidos blandos) y no se sienten cómodos; en estos casos también se pueden solucionar con unos toquecitos de Botox



Doc usted menciono Baby Botox, ¿qué es?

Esta técnica es sutil, porque se usa pequeñas cantidades de la toxina, ya que se lo aplica en líneas de expresión muy suaves, obteniendo resultados muy sutiles y conservando la naturalidad del rostro. Las áreas donde se aplica esto es en las arrugas dinámicas como en frente y entrecejo, patas de gallo, y las que están en la zona peribucal.



¿Como es la cita de estos tratamientos, de Botox y ácido hialurónico?

En la cita primero se escucha que quiere el paciente, que desea; luego se le explica lo que podríamos hacer y se le aconseja siempre que la intervención sea lo más natural posible. Una vez que se consensuó se sacan fotografías, se toman medidas y se comienza con las aplicaciones.



Siempre hay que potenciar la belleza natural de una persona y disimular aquellas cosas que no le agradan tanto al paciente

DATOS DE CONTACTO:

Dra. Fiorella Chicata López odontóloga

Whatsapp 1159525435

Dirección: Virrey del pino 2328, Belgrano

Instagram @fiorellac.od