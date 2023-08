Dra. María Paola Storni: La consulta de sexología

CREDITO CARAS

Si, es muy frecuente, si bien, para que la paciente se anime a comentar estos temas hay que crear el marco propicio. Hay que darle tiempo, escucha, preguntar frecuencia, tiempo de inicio de los síntomas… no son consultas fáciles que puedan resolverse en diez minutos. Es importante escuchar y orientar el interrogatorio, para determinar cual es el problema exacto, y a partir de ahí buscar las causas y los tratamientos específicos.

Clásicamente diferenciamos las disfunciones sexuales femeninas en: a) disfunción del deseo (el clásico “no tengo ganas”), disfunción de la excitación (“quiero, pero no me caliento”) o la disfunción del orgasmo (“no acabo”). Es importante recalcar que, para ser considerada una disfunción, según la DSM, debe ser persistente (al menos 6 meses), y causar un malestar en la vida de la pareja. Por lo cual, la importancia que le de cada mujer a esto, según su edad, frecuencia, numero y tipo de parejas y conductas sexuales, también va a determinar nuestro abordaje y tratamiento.

¿Todas las disfunciones sexuales tienen su base en un problema orgánico?

Algunos si y otros no, por eso es tan importante un buen interrogatorio y examen físico, no solo por el problema sexual per se, si no porque puede asociarse a otras patologías. En las disfunciones del deseo y de la excitación, por ejemplo, es básico evaluar los niveles de testosterona, tiroides, prolactina, estrógenos, consumo de fármacos, antidepresivos, entre otros. De particular importancia es preguntar sobre los anticonceptivos orales, ya que las píldoras más modernas, con una droga llamada drospirenona, elegidas por sus efectos beneficiosos sobre el peso y el acné, suelen bajar mucho los niveles de testosterona, y producen disminución del deseo y la lubricación. En esos casos se debe considerar cambiar la medicación a otra línea anticonceptiva.

Claramente en muchos casos existe un factor psicosocial, entre los cuales los problemas en el vínculo, autopercepción poco atractiva de uno mismo y en la pareja, el aburrimiento, el antecedente de abuso, serán determinantes cruciales.

¿Qué pasa si hay dolor?

El dolor en la relación sexual debe ser diferenciado en dos grandes grupos: la dispareunia y el vaginismo. En la dispareunia, a pesar de sentir dolor, existe la penetración. La gran mayoría de estos casos tienen una base orgánica. Siempre hay q descartar problemas anatómicos en la vagina (himen imperforado, tabiques o septos, cicatrices quirúrgicas), infecciones (las vulvitis, vaginitis, herpes), la endometriosis y la atrofia vaginal asociada a menopausia, hipoestrogenismo o radioterapia. En estos casos, el tratamiento específico podrá resolver muchos de los síntomas.

En el vaginismo, por el contrario, la penetración no se logra consumar , por la contracción involuntaria y recurrente de la musculatura del tercio inferior de la vagina. Es importante destacar que esto es involuntario, puede repetirse muchas veces cuando intentamos colocar el especulo en la consulta. Pero pueden tener orgasmos y respuestas sexuales satisfactorias, mientras no haya penetración. La mayoría de estos casos no son de causa orgánica y responden factores psicosociales, como ser el antecedente de una violación, estructuras morales muy rígidas, o fobias extremas ante las enfermedades de trasmisión sexual, por ejemplo. En estos casos se deberá muchas veces realizar a un psicólogo especialista que a través de la terapia podrá ir venciendo esos miedos. Muchas veces se acompañan de rehabilitación con kinesiología y la aplicación de bujías o juguetes sexuales en forma progresiva que permitan la relajación de la zona.

¿Qué les aconsejarías a las pacientes que están pasando estos problemas?

Lo fundamental es que no tengan miedo de plantearlo en la consulta. Muchas mujeres, por vergüenza, asumen que es algo que no puede remediarse, en la menopausia por ej. O peor aún, sienten culpa por su condición, o adoptan sumisión o sufrir dolor, por no querer decirles a sus parejas o plantearlo en la consulta. Esto lleva a terribles crisis en la pareja y en la calidad de vida de las pacientes. A mi me genera una gran tristeza cuando mujeres grandes, por ej., me confiesan que nunca sintieron lo que es un orgasmo, o que renunciaron a tener sexo por el dolor, no hablando con sus parejas y no hablándolo con sus médicos.

La sexualidad es vital en nuestra vida. Es una de las actividades que mas endorfinas libera en nuestro cuerpo, nos hace sentir plenos, quemamos calorías, y es gratis. No renunciemos por miedo. Anímate a charlarlo con tu gineco de confianza.

