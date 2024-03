Dra. Myrian De Rosa - Medical Wellness

CREDITO CARAS

La International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) ha publicado recientemente los resultados de su encuesta mundial anual sobre procedimientos estéticos y cosméticos, que muestra un aumento global del 19,3% en los procedimientos realizados por cirujanos plásticos en 2021, con más de 12,8.

millones de procedimientos quirúrgicos y 17,5 millones de procedimientos no quirúrgicos realizados en todo el mundo.

Tanto los procedimientos quirúrgicos como los no quirúrgicos mostraron aumentos desde la última encuesta (18,5% y 19,9% respectivamente) con un aumento significativo del 54,4% en los procedimientos no quirúrgicos en los últimos cuatro años.

No hay duda que “armonía y equilibrio” son los objetivos que se deben perseguir con los tratamientos protocolizados de la especialidad que trata el embellecimiento y el envejecimiento, actos médicos que deben ser realizados exclusivamente por manos entrenadas, no solo en la técnica del pinchazo, sino en el conocimiento exhaustivo de la anatomía, de los productos que se utilizan, y en la calidad y seguridad de los mismos. La evaluación y la charla previa con el paciente para brindarle información sobre las diferentes opciones son fundamentales para evitar incompatibilidades o riesgos para la salud, no olvidemos que “la belleza es salud”.

Es imprescindible que el paciente se ponga en manos de un especialista certificado (cirujano plástico, dermatólogo, o médico con formación en medicina estética) cuya sabiduría vaya más allá de la académica, porque se necesita tener expertise y además entender el arte, “a pinchar, se aprende pinchando” y, para lograrlo hay que entrenar con expertos.

Los cirujanos plásticos que pertenecemos a SACPER contamos con un QR que le permite al paciente encontrarnos en el listado de especialistas certificados.

No olvidemos que los procedimientos estéticos no quirúrgicos miniinvasivos son procedimientos médicos.

¿Y qué pasa con el resultado buscado?

Cada paciente es único, y no olvidemos que la estética no es moda, es medicina, es ciencia.

En las técnicas de rejuvenecimiento con aguja de por medio, menos es más.

La “naturalidad en los resultados” está basada en tres pilares: evaluar las necesidades de la piel segun cada momento de la vida, cuidarla con los principios activos y técnicas más adecuados y mantener los resultados con un seguimiento continuo, lo que llamamos protocolo de mantenimiento.

¿Qué podemos hacer con los productos de relleno?

Inyectar una sustancia con un objetivo concreto y depositarla en las dosis adecuadas, en el plano adecuado, con el fin de reposicionar, voluminizar, tensar o bioestimular, ese es el camino.

Todo esto va de la mano del conocimiento anatómico, fundamental para poder “ “pinchar” y del conocimiento del producto, no se aplica el mismo relleno en todo el rostro, de la técnica, el expertise y por supuesto saber tratar complicaciones.

El abordaje integral de un paciente es fundamental para que los tratamientos tengan los resultados esperados.

La prevención es el punto clave, cada vez consultan pacientes mas jóvenes y el resultado que logramos esta enfocado hacia una longevidad saludable.

Son muchas las opciones de clínicas y centros médicos que ofrecen todo tipo de técnicas de rejuvenecimiento con procedimientos miniinvasivos. Lo importante es saber que NO es un negocio, la belleza es Salud y como tal debe tratarse, por eso la importancia del lugar donde se realiza la práctica, los insumos que se utilizan y el profesional calificado que atiende. Son todos aspectos que se pueden corroborar.

