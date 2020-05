Dra. Nuria Ferrera: tecnología confiable y eficiente para el chequeo de lunares y diagnóstico precoz del melanoma

La Dra. Nuria Ferrera cuenta con una amplia trayectoria en el campo de la dermatología. Recibida en la profesión y especializada en la técnica de Dermartoscopía digital en Barcelona (España), hoy le cuenta a Caras sobre los amplios beneficios de esta técnica que ayuda a la detección temprana de patologías en nuestra piel. “Desde mis inicios en la Medicina, sentí una especial atracción hacia el área de la Dermatología, el estudio de patologías de la piel, el pelo y las uñas. Al pasar los años, mientras realizaba mi residencia hospitalaria, el control de lunares y el cáncer de piel despertó en mí la mayor curiosidad”, recuerda la especialista que además agrega que “en esos años pude observar cómo las lesiones malignas se presentaban en personas cada vez más jóvenes, generalmente pacientes que por actividades laborales o de ocio, se exponían de forma intermitente y crónica al sol o camas solares”.

Acompañar a sus pacientes en estos procesos, le hizo dar cuenta a Nuria de la importancia de un diagnóstico precoz para poder mejorar las posibilidades de tratamiento y curación. “Si hablamos de diagnóstico precoz en dermatología, hablamos sin dudas, de la dermatoscopia, y especialmente de la dermatoscopia digital”.

¿Pero qué es el cáncer de piel? ¿Es el melanoma el que se presenta como un lunar maligno?

El melanoma es un tumor maligno de la piel, cuyas causas pueden ser genéticas o por una indebida exposición al sol. El 65% de las lesiones tienen al principio el aspecto de un lunar (nevo). Aunque no es el tumor más frecuente, es el más agresivo por su carácter metastatizante. Su incidencia se ha incrementado año a año a nivel mundial, alcanzando en Argentina el diagnóstico de 129.000 casos nuevos por año. Teniendo en cuenta estas cifras, una técnica sofisticada de diagnóstico resulta fundamental para aumentar la detección de lesiones tempranas e incrementar las posibilidades de curación: es la Dermatoscopia Digital.

Como ya mencionaste te especializas en esta técnica. ¿De qué se trata?

Es un estudio empleado tanto en niños como adultos, es importante mencionar que no es invasivo, por lo tanto, no doloroso, ya que se realiza desde la superficie de la piel apoyando simplemente la cámara del dermatoscopio. No supone ninguna molestia para el paciente y no requiere preparación previa. Primero se realizan imágenes fotográficas de cuerpo entero con el paciente de pie y luego imágenes dermatoscópicas en aumento de hasta 140X de cada lesión pigmentaria, especialmente lunares (nevos), generando un verdadero mapa de nuestra piel.

¿Cuáles son los beneficios de la Dermatoscopía digital?

Permite de forma no invasiva la detección de nevos (lunares) con riesgo de malignización y el diagnóstico de diversos tipos de cánceres de piel en estadios iniciales, especialmente el melanoma, mejorando las posibilidades de tratamiento y curación.

El dermatoscopio digital cuenta con una lente que permite observar el lunar aumentado de tamaño de 12 a 140 veces, (13 veces más que el dermatoscopio manual de 10x), su lente y su cámara son las de mayor nitidez y resolución a nivel mundial y contiene un sistema de iluminación que hace traslúcida la capa más superficial de la piel facilitando el estudio de las estructuras de cada lesión.

El registro digital de las imágenes también permite el seguimiento en el tiempo y la detección precoz de cambios en los nevos (lunares), antes de que sean visibles a simple vista. A su vez, al mejorar la capacidad de diagnóstico, evita extirpaciones innecesarias de nevos y otras lesiones de la piel, mientras que asegura que las lesiones malignas sean extirpadas de manera oportuna.

¿Quién debería realizarse este estudio?

Aunque cualquier individuo con lesiones pigmentarias cutáneas podría beneficiarse, está especialmente indicada en los pacientes con riesgo elevado de desarrollar un melanoma:

Antecedentes personales de cáncer de piel, en especial melanoma (incrementa 9 veces el riesgo de padecer otro).

en especial melanoma (incrementa 9 veces el riesgo de padecer otro). Antecedentes familiares de melanoma o de otros tumores relacionados genéticamente (cáncer de páncreas o el cáncer neurológico).

de melanoma o de otros tumores relacionados genéticamente (cáncer de páncreas o el cáncer neurológico). Número total de nevos (lunares) superior a 50 en todo el cuerpo o 15 nevos en el antebrazo.

(lunares) en todo el cuerpo o 15 nevos en el antebrazo. Presencia de nevos displásicos o atípicos (alteración del ABCDE; asimetría, bordes irregulares, varios colores, >6 mm, evolución ya sea en crecimiento o agregar sintomatología como picazón, molestia, sangrado).

(alteración del ABCDE; asimetría, bordes irregulares, varios colores, >6 mm, evolución ya sea en crecimiento o agregar sintomatología como picazón, molestia, sangrado). Tener la piel clara y presentar enrojecimiento tras la exposición solar asociado a dificultad para broncearse (fototipo I-II).

Tras el estudio se emite un informe en el que consta la existencia o no de lesiones de riesgo, su localización en el mapa corporal, su imagen dermatoscópica y la indicación o no de extirpación quirúrgica. Este informe va dirigido al dermatólogo de cabecera, o especialista (clínico, pediatra, cirujano plástico) que solicita la exploración.

El seguimiento con Dermatoscopía digital y mapeos corporales representa la estrategia más confiable y eficiente hoy en día en la detección precoz del Melanoma. Es preciso recalcar la importancia de realizar los chequeos anuales con el dermatólogo de cabecera, quien analizará cada caso en particular y podrá solicitar la realización de este estudio en particular.

La tecnología avanza a pasos agigantados en medicina, y sobre todo en técnicas de diagnóstico dermatológico. En nuestro país ya contamos con Microscopía Confocal, otra técnica que mediante observaciones a una mayor resolución, nitidez y contraste permite el análisis tridimensional de las estructuras analizadas. Técnica que tuve la posibilidad de conocer y emplear en Barcelona.

Como dermatóloga diplomada en Dermatología Oncológica, perfeccionarme y actualizarme de forma activa y permanente es vital, para poder ofrecer a mis pacientes las oportunidades de un diagnóstico más preciso y precoz y la posibilidad por ende de curación.

Dra. Nuria Ferrera (MP 5935) - Médica Dermatóloga - Especialista en Dermatoscopia (Barcelona, España) - Diplomada en Dermatología Oncológica - Miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología.

Para contacto: Diagnóstico por Imágenes Junín - Sección Dermatoscopia Digital - Junín 2449, Ciudad de Santa Fé - Tel: +54 9 342 4827827 - E-mail: nurif_07@hotmail.com // Lugares de Atención: Instituto de la Mujer. San Martin 3121 - Tel: +54 342 4525660 WhatsApp: +54 9 3425337394 // Depiel Integral. Gral. López 2882, 3 piso 3 oficina - Tel: +54 342 4546029. WhatsApp: +54 342 597 7779.