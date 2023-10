Dra. Pilar Murillo

CREDITO CARAS

Dra, ¿podrías contarnos sobre tu trayectoria en Dermatología?

Soy Médica Clínica, Cosmetóloga y Maquilladora, pertenezco al servicio de Dermatología del Hospital Norberto Piacentini en Llavallol, dónde estoy realizando la especialidad; además estoy realizando un posgrado de Medicina Estética (UBA). Cuento con mi local ubicado en Wilde Centro (Avellaneda) donde brindamos nuestras asesorías cosmetológicas y pueden adquirir productos de alta calidad.

¿Cómo surgió la idea de iniciar tu propio negocio?

La piel es como un lienzo que revela cómo nos sentimos por dentro y, para mí, descifrar sus mensajes es toda una aventura. Mi fascinación por la piel comenzó durante mis días de estudiante en la Facultad, pero fue en la primera clase de Dermatología cuando supe que mi vocación era dedicarme a los cuidados de nuestra piel, algo que siempre me resultó apasionante. Desde entonces, me dedico a brindar asesoramiento profesional y personalizado sobre el cuidado de la piel, tanto a mis clientes como a mis pacientes en el hospital.

¿Cómo seleccionas los productos para garantizar la eficacia?

Me enfoco fundamentalmente en la escucha activa, y me sumerjo completamente en las necesidades de mis pacientes y clientes. Abordo cada situación de manera particular, ya que cada piel también es única y no existe un tratamiento genérico para todo el mundo. Mi objetivo es armar rutinas de cuidado de la piel para apoyo domiciliario, que tengan sentido y coherencia con el individuo de forma personalizada.

¿Cómo abordás la tarea de educar a los consumidores sobre el cuidado adecuado de la piel y la importancia de utilizar productos de calidad?

Es una tarea que tomo con un gran compromiso, me siento honrada cuando veo que las personas confían en mis consejos sobre el cuidado de su piel. Me esfuerzo mucho por ser lo más clara y didáctica posible para que todas las personas tengan acceso a los conocimientos básicos de cuidado de manera simple y enfocada en la prevención. Para lograrlo, es vital utilizar productos de calidad, que no siempre son los más caros del mercado, ¡ya que la piel merece lo mejor sin romper el banco!

¿Cómo visualizas tu futuro en esta área?

Actualmente trabajamos de forma presencial en mi local ubicado en Wilde Centro, allí brindamos nuestro servicio de asesoramiento personalizado y armamos rutinas de cuidado de la piel; también ofrecemos asesorías de forma online a todos nuestros clientes de otras zonas.

A su vez, estoy trabajando para abrir mi propio consultorio particular, donde pueda ofrecer un espacio aún más cercano y personalizado para mis pacientes y clientes, dónde pueda ejercer mis tratamientos estéticos y dermatológicos.

Todos los años me actualizo en diferentes técnicas y enfoques terapéuticos para diversas patologías y tratamientos estéticos para mejorar la calidad de la piel. Mi objetivo es asegurar que cada persona que confíe en mí reciba la mejor calidad de atención posible. ¡Estoy muy emocionada por lo que está por venir!

Datos de contacto

Instagram: @pilarmurillo.mua

Dirección: Zeballos 6190, Wilde Centro (Avellaneda)

WhatsApp: +54 9 11 2390 7588