CREDITO CARAS

Daniela, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

La empresa surgió en 2010 junto con una amiga entre charlas y mates con la idea que en un mismo lugar las personas puedan encontrar cómo cuidar su salud física y estética.

Viendo que en estos últimos cuatro años este rubro se puso de moda como proyecto de negocio para muchas chicas.

¿Cómo llegaste al mundo de la estética?

Siempre me interesó la belleza y el cuidado. Después del secundario, mientras hacía el CBC de Medicina, realicé varios cursos de estética y aparatología corporal. No conforme con eso, por consejo de una profesora, continué y me recibí de Licenciada en Kinesiología con especialización en la rama dermatofucional. Desde entonces, comencé mi proyecto y actualmente me sigo capacitando según las nuevas prácticas y avances en la tecnología.



¿Cuáles son los servicios que brindan a sus pacientes?

En Dyseé cubrimos todo el abanico de servicios estéticos: depilación definitiva, tratamientos faciales, corporales reductores, modeladores y tonificadores, masajes, tratamientos médicos, peluquería, manicuría, pedicuría, tratamientos para pestañas y cejas. Contamos también con un centro de entrenamiento (cross training, funcional, pilates, boxeo) y Nutricionista asociado para complementar el cuidado y bienestar físico.



¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

El objetivo principal es mantenerse día a día a la vanguardia de los tratamientos estéticos.

Uno de los proyectos de este año fue la adquisición de un equipo de última generación, el HIFU 360º GOLD 12D, que a diferencia del HIFU tradicional se brinda un muy pocos centros.

Asimismo, estamos evaluando la posibilidad de sacar una marca propia de cremas.



¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Creemos que la diferencia está en los detalles, desde la limpieza y orden, hasta la calidad y la atención de los profesionales. Costaría encontrar un centro que abarque tantos tratamientos y servicios sin descuidar la calidad.



¿Quiénes te acompañan en tu proyecto?

La calidad humana es otro de los puntos que nos enaltece. Por eso a la hora de elegir mi equipo me baso en la calidez, el compromiso y profesionalismo con el que atienden a nuestros pacientes. Entre las distintas especialidades contamos con doce profesionales y dos encargadas que son mi apoyo diario.



Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

No cambiaría nada. Cada paso es un aprendizaje y un crecimiento personal y profesional. Bajo esta premisa, seguimos aprendiendo, mejorando e invirtiendo en nueva maquinaria de última generación para seguir dando un servicio de excelencia.

Datos de contacto:

Dirección: Presidente Juan Domingo Perón 2261. Lanús Oeste

Teléfono: 1168494466

Instagram: esteticadysee