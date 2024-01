Ecomay, cosmética natural desarrollada por profesionales

CREDITO CARAS

Yanina, ¿cómo surgió la empresa?

La idea comenzó durante los últimos años de facultad, leyendo trabajos científicos sobre cómo utilizar ingredientes naturales para crear productos cosméticos con los mismos o mayores beneficios, cuidando la salud humana y el medio ambiente. Después de un tiempo, y con el aporte de una amiga, nació Ecomay, que el principio, era solo un hobby compartido. Enseguida observamos de que esto era mucho más que un simple pasatiempo, había un potencial real. En la actualidad, aunque la vida nos condujo por diferentes caminos, Ecomay sigue con el mismo compromiso, pasión y amor por la química y la naturaleza.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Ecomay ofrece una amplia gama de productos de cosmética natural respaldados por nuestra experiencia profesional. Shampoo y acondicionadores sólidos, cremas hidratantes faciales y corporales, serums, entre otros.

Cada producto es el resultado de una exhaustiva investigación y numerosas pruebas para garantizar la calidad. Nuestros servicios son de venta directa y al por mayor, permitiendo que otros negocios o emprendedores ofrezcan nuestros productos.

A su vez, contamos con envíos por todo el país.

¿Cómo proyectas a Ecomay de cara al futuro?

En el mediano plazo, espero consolidar aún más la marca como sinónimo de calidad y autenticidad y el compromiso con el bienestar de nuestros clientes, la salud y la sostenibilidad del planeta.

Mi deseo es expandirme a nuevos puntos de venta en el país. Además, seguir investigando y desarrollando nuevos productos para ampliar la oferta, así como también para mejorar las prácticas y procesos de manera de cuidar nuestro planeta. Trabajo constantemente para lograr que nuestros envases sean cada día más eco amigables.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

El proceso de fabricación es diseñado científicamente, basado en el estudio minucioso de todos los componentes que se utilizan, los efectos y beneficios.

Solo intervienen profesionales en todo el proceso, yo soy Licenciada en Química, me capacité y me capacito constantemente, lo que me permite formular productos con un enfoque científico, priorizando la selección de materias primas.

Solo se utilizan ingredientes de la más alta calidad, provenientes de fuentes confiables y libres de agroquímicos. Esta elección no solo garantiza la eficacia de los productos, sino que también protege la salud de nuestros clientes y respeta el medio ambiente.

Además, ofrecemos una atención personalizada ante cada consulta, es fundamental poder brindar una respuesta adecuada para cada situación que nos comparten y de esa forma poder asesorarlos con los productos. Nuestro compromiso va más allá de simplemente crear productos. Queremos ser catalizadores para un estilo de vida natural, donde el cuidado de la apariencia, la salud y el ambiente se entrelazan de manera armoniosa.

Datos de contacto:

Instagram: ecomay_cn

Web: www.ecomay.com.ar

Celular: +54 9 223 347-1910