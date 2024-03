CREDITO CARAS

Marcela, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Educando a Emma comenzó en 2019 a partir del deseo de instruir a mi perra Emma, para mejorar su calidad de vida y bienestar. Emma es una perra rescatada con problemas de Ansiedad Generalizada. Al desatarse esta enfermedad, toda nuestra vida cambió por completo: todo se volvió caos y yo no la comprendía. Pero el visualizar el problema, me motivó a buscar una manera de ayudarla, de ayudarme. ¿Qué le pasa a Emma? ¿Qué siente? ¿Cómo piensa? ¿Qué nos pasa como dúo? Y entonces comencé mi recorrido.



Decidí estudiar. Me formé con profesores nacionales e internacionales, con el objetivo de entrar en la cabeza del perro: conocer qué piensa y siente, qué lo motiva y qué lo altera, cómo se enfrenta ante un problema y cómo lo resuelve, qué pasa por su cabeza cuándo siente miedo o amenaza.

¿Qué es necesario para educar a un perro?

Cada perro es un Ser único: no se parece a nadie, así como los humanos. Por tanto, para educar a un perro es necesario realizar una profunda observación, única e irrepetible. Y desde ese punto de partida, comenzar a trabajar al ritmo de cada uno, sin forzar ni apurar el proceso de aprendizaje.

¿Cuáles son los métodos que utilizas?

El método que utilizo se llama Cognitivo Emocional, porque se trabaja con la inteligencia y las emociones del perro, empleando estrategias con base científica, juegos divertidos, técnicas didácticas para los tutores, material gráfico y videos educativos. Todo en el marco del respeto, la empatía, la comprensión de su Ser de manera holística. Como un “Gran Todo”.



Educar a un perro es un gran desafío: ya no se utilizan técnicas obsoletas basadas en la obediencia y el sometimiento, sino que actualmente, quienes estamos al frente de las nuevas corrientes de Educación Canina, nos basamos en la comprensión total del perro y su entorno, evaluando todo lo que ocurre a su alrededor. Y no sólo lo que le acontece al perro se analiza, sino también, todo lo que le acontece a su familia humana.



Por eso mis dos pilares son: “El Perro como Ser”; y “La Observación del Vínculo Perro-Humano”.



A su vez, mis clases se fundamentan sobre dichos pilares con mucho amor y respeto, ya que para mí los perros son los seres más maravillosos de todas las especies.



