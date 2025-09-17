Educar con amor y ciencia

CONTENT LIKE

Contanos un poco de vos y cómo te decidiste por esta profesión y tu actual actividad…

Nunca me vi como una maestra tradicional, y la verdad mi etapa escolar fue difícil: me aburría mucho y era autodidacta.

Mientras hacía mis prácticas y tesis de Trabajo Social, me recibí en 2007 en la UNR, comencé a cursar Periodismo. Luego me especialicé en Educación y en Niñez, Adolescencia y Familia… comencé como docente en un centro de rehabilitación para jóvenes con adicciones y también incursioné entre programas de radio, talleres y clases para adolescentes.

Cuando tomé un cargo en la Provincia, en un jardín de infantes con 100 niños de 2 a 5 años, dependiente del Hogar del Huérfano de Rosario, algo pasó. Trabajar con la niñez vulnerable me fue abriendo a un panorama y me hizo cuestionar: ¿podemos dar otras herramientas a estos niños?

Como Trabajadora Social de Niñez, tuve una revelación: un día me encontré en un patio rosarino, rodeada de caritas oscurecidas por el barro y los machucones de las palizas cotidianas. Llegó a mi corazón las ganas de ser mamá nuevamente, abrazar esta posibilidad de tener hijos amados, que puedan ayudar a estos niños a escribir otra historia. Tuve 5.

Me certifiqué en educación Montessori en la AMI y encontré esa caja de herramientas que soñaba para mis hijos, para los niños del cordón industrial, para los que se aburrían en la escuela, los “niños problema”.

Fundé una escuela primaria pública para adultos en San Lorenzo, a la que concurrían hasta 3 generaciones marcadas por el analfabetismo. Y, luego, fundé una segunda escuela, esta vez Montessori, barco que debí abandonar, por ideales y valores contrapuestos.

Hoy, otra vez, fundé mi propia escuela, Infantium Montessori, idealista y honesta, y tengo el placer de acompañar otros proyectos, buscando sembrar esta educación también en localidades pequeñas.

Cuánta dedicación, con pasión y amor, se refleja a lo largo de esta historia… ¿Cuáles son los otros proyectos?

Asesoro a familias a encontrar la educación que sueñan para sus hijos, ofreciéndoles alternativas coherentes con sus valores. Además de cursos, talleres y materiales a padres y docentes, brindo asesorías integrales a instituciones que desean iniciar o reinventarse, optimizando recursos y generando propuestas posibles.

Por cómo sos, debés tener aún más planes en mente.

Totalmente, estoy estructurando un modelo educativo replicable para llegar con Infantium Montessori a diferentes lugares del mapa. También estoy escribiendo mi primer libro sobre las sensibilidades de la infancia y planeo continuar creciendo en la expansión tanto de mi marca personal, Essentia. Es una fábrica de muebles y elementos Montessori de calidad y durabilidad. Comenzó como un autoabastecimiento y hoy es un proyecto que busca ofrecer soluciones, con material Montessori correcto, fisiológico, accesible y de calidad.

Datos de contacto:

www.carolinamarani.com

[email protected]

Instagram:

@carolinamarani

@essentiaelementosmontessori

@infantiummontessori