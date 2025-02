¿Cómo surge @labormujeres y cuál es su principal objetivo?

@labormujeres nació de la fuerza de una alianza entre mujeres poderosas. Todo comenzó preparando una sesión de fotos para Biogreen Argentina, donde cada una aportó su talento de manera desinteresada.

Mi amiga y asesora, Fernanda Riffo, me mostró el poder de la conexión, y así nació Labor: un espacio para crecer a través de alianzas, formación y networking. Creemos en el valor de lo que cada una puede aportar y el impacto de unir fuerzas. Nuestro objetivo es ofrecer herramientas, apoyo e inspiración para potenciar el liderazgo de las mujeres.

¿Qué impacto crees que tiene esta red de mujeres en la sociedad?

El impacto de Labor es transformador. Impulsa el crecimiento individual mediante alianzas, formación y networking, y crea un efecto multiplicador en la comunidad. Al unir fuerzas, generamos oportunidades, visibilizamos talentos y fomentamos la colaboración, dejando atrás la competencia. Creemos que al apoyarse, las mujeres no solo se fortalecen, sino que contribuyen a una sociedad más equitativa y empoderada.

¿Cómo gestionás tu tiempo entre tus responsabilidades como madre, empresaria y miembro de @labormujeres?

Es un desafío constante, pero también una fuente de aprendizaje. Tener el honor de ser la mamá de Simón me ha enseñado a priorizar la familia, a adaptarme con resiliencia y a valorar cada pequeño avance. Aprendí a pedir ayuda, y cuento con una red de contención: mi marido José Luis, mis padres Nora y Héctor, amigas y profesionales que nos asisten. En Biogreen, la empresa siempre me apoyó. En Labor, el equipo hace que las cosas sucedan, y me nutro de la comunidad colaborativa que me impulsa a seguir creciendo. Aceptamos que los errores son parte del aprendizaje.

Como activista por la inclusión, ¿qué significa para vos este compromiso y cómo lo llevás a la práctica?

Ser activista por la inclusión es el compromiso que guía mis acciones. A veces es pelear contra la propia frustración, contra las ganas de bajar los brazos, sacando fuerzas que no sabías que tenías. La inclusión no solo significa brindar acceso a las mismas oportunidades, sino garantizar que todas las personas, sin importar sus capacidades, sean reconocidas por su valor y potencial. Creo firmemente que la inclusión es un proceso constante que exige empatía, acción y, sobre todo, una voluntad compartida de transformar nuestra sociedad en un lugar donde todos puedan alcanzar su máximo potencial.

Datos de contacto:

Instagram: @labormujeres / @natycorbould