Andrés Pullol, ¿cómo fueron los inicios de la empresa?

Mi padre fue zapatero más de 45 años, se dedicaba a la reparación de calzado y su taller tenía por nombre “El Tranquito”. Ya de grande, mi papá tuvo que operarse de un hombro y es ahí donde yo me voy a trabajar con él, para no cerrar el negocio. Con algo de conocimiento y el taller armado, no me fue muy difícil comenzar a reparar calzado a la par de él. Sin embargo, yo tenía ese impulso por fabricar y no faltaron clientes pidiendo calzado a medida.

Tiempo después, me traslado a un local más grande donde fabricaba y reparaba, bajo el mismo nombre: El Tranquito. Así estuve años, hasta que hace aproximadamente 10 años, decido dedicarme sólo a la fabricación de botas. Empecé a capacitarme y a tomar cursos con profesionales del calzado como Enzo Cosentino, un maestro zapatero italiano que vive en Estados Unidos y también con Adrián Wright, con su Escuela de calzado en Buenos Aires.

Tuve la fortuna de confeccionarle un par de botas a un referente de la doma de caballos de polo en Argentina, quien además es reconocido en todo el mundo: Carlos “Polito” Ulloa. Esto me llevó a entrar de a poco en el ambiente de ese deporte.

¿Cuáles son los servicios que brinda al público?

Fabricamos botas de montar y de polo a medida. Son botas confeccionadas totalmente artesanales, con materiales nobles, como cuero vacuno, cuero de búfalo, cabretilla, etc. La técnica que usamos es antigua, suela cosida a mano, contrafuerte de suela y otros detalles que hacen a la durabilidad de la bota, sin dejar de lado la estética y el estilo.

¿Cómo proyectás tu marca en el medio plazo?

Considero que las redes sociales juegan un papel muy importante actualmente, por lo que queremos que El Tranquito llegue a todos los centros de doma del mundo. Hemos podido crecer como marca a nivel nacional, incluso hemos cruzado fronteras como Uruguay, Brasil y Estados Unidos, pero creemos que nuestro producto debe llegar más lejos. Para ello debemos seguir capacitándonos, difundiendo la calidad de nuestros productos y mejorando nuestros servicios.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

La calidad y durabilidad de nuestras botas inspiran confianza. Quien usa uno de nuestros calzados, quiere volver a hacerlo. Solemos mostrar el proceso de fabricación en nuestras redes y los clientes quedan maravillados.

Además, tratamos con el cliente, mano a mano, eso nos permite estar cerca de sus necesidades y sus gustos.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Considero que todo se fue dando de poco y este recorrido me llevó a estar donde estoy hoy. No sé si cambiaría algo de mi pasado, me gusta pensar en el futuro y trabajar duro para lograr lo que me propongo.

Datos de contacto:

Teléfono: (2284) 651119

Ubicación: Olavarría, Bs As.

Mail: [email protected]

Instagram: el_tranquito