Empoderar a las mujeres para triunfar en el mundo laboral

En el competitivo mundo laboral, encontrar el camino hacia el éxito puede ser desafiante, especialmente para las mujeres que a menudo enfrentan obstáculos y desigualdades arraigadas en la sociedad. Sin embargo, Pedro Vodquevich, un renombrado asesor laboral con una vasta experiencia en Marketing y Comunicación de PW Communications, ha surgido como un faro de esperanza y empoderamiento para mujeres que buscan destacar en sus carreras profesionales.

Con 15 años de experiencia trabajando con gigantes europeos como L'Oréal, Zalando, Uber y Just Eat Takeaway.com, Pedro ha forjado un camino impresionante en el mundo empresarial. Residiendo entre Madrid y Buenos Aires, su alcance se extiende por múltiples continentes y su dominio de ocho idiomas nativos lo sitúa en un nivel de versatilidad y comprensión cultural excepcionales.

Su educación también es un testimonio de su dedicación implacable. Con una maestría en Administración de Empresas y Marketing de la Universidad de Varsovia y Université Paris Dauphine IX, Pedro ha continuado perfeccionando su oficio al obtener un posgrado en "Job Coaching - Asesoramiento Profesional Moderno y Coaching de Carrera" en la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades (SWPS) en Varsovia. Asimismo, su pasión por comprender las necesidades cambiantes de la sociedad lo llevó a completar un posgrado en "Experiencia del Paciente" en ESADE, Madrid, y actualmente se encuentra embarcado en una Licenciatura en Periodismo en la Universidad de Palermo.

Este multifacético asesor laboral no solo es un experto en el mundo corporativo, sino que también es un apasionado defensor de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Su fuerte conexión con las mujeres empoderadas en su entorno, especialmente con su madre y hermana mayor, ha moldeado su perspectiva y enfoque. "Esas dos mujeres me enseñaron a ser una persona fuerte, a luchar por mis sueños y a esforzarme al máximo para alcanzar mis metas. Ellas me inspiraron", comparte Pedro.

En un esfuerzo por abordar las desigualdades de género en el ámbito laboral, Pedro ha dirigido su atención hacia la brecha de género en la tasa de actividad en Argentina. "La tasa de actividad de las mujeres es un 18.4% más baja que la de los hombres", señala con preocupación, citando estadísticas del EPH-INDEC. Además, destaca las abismales brechas salariales en los sectores formales e informales, y resalta la necesidad de crear un ambiente laboral más inclusivo.

Con la mayoría de sus clientes siendo mujeres, Pedro se ha convertido en un apoyo crucial para quienes buscan progresar en sus carreras mientras equilibran responsabilidades familiares. "Muchas mujeres sienten que trabajar y perseguir carreras es egoísta. No me gusta este pensamiento", enfatiza Pedro, mientras revela su enfoque en identificar las raíces de las dudas y preocupaciones de sus clientas.

Pedro también está profundamente involucrado en el desarrollo personal de sus clientas. "Quiero empoderar a mis clientas para que tomen decisiones basadas en sus valores, sin prejuicios ni influencias externas", afirma. A través de sesiones de asesoramiento personalizadas y análisis estratégicos, Pedro trabaja para desbloquear el potencial de sus clientas y ayudarlas a lograr sus ambiciones profesionales.

- ¿Cuál es el perfil predominante de sus clientes y cuáles son los objetivos más comunes que buscan alcanzar en su desarrollo profesional a través de las sesiones de asesoramiento?

La mayoría de mis clientes son mujeres. Muchas se conectan conmigo por Zoom o Google Meets con una sola meta: lograr algo en su carrera profesional. Muchas son madres que se sienten culpables de ir al trabajo y dejar los niños en casa o en el jardín. Eso me pone triste, ya que mi mamá y mi hermana siempre trabajaban y tenían tiempo para cuidarse de mí o de mis sobrinos.

- ¿Cómo trabaja para cambiar la perspectiva de muchas mujeres que consideran que buscar carreras profesionales es algo negativo o egoísta debido a la influencia de la sociedad?

Sí, muchas mujeres tienen codificado por la sociedad que trabajar y conseguir carreras es algo malo y egoísta. No me gusta este pensamiento, por eso, durante mis sesiones de asesoramiento laboral, pongo un enfoque en las causas principales de la gran duda de una mujer. Hay muchas opciones de trabajos remotos o híbridos en donde las mujeres pueden compaginar su vida profesional y vida privada. Ahora, las empresas en todos lados, comienzan a tener una opción de trabajo flexible, que en otras palabras quiere decir, más vale el resultado que las horas trabajadas. Algunas de mis clientas así pueden ¨ escapar por un rato¨ del trabajo para encontrar sus hijos del colegio, pasar un tiempo juntos con ellos y después trabajar mientras los hijos están haciendo sus tareas.

Con sus ojos puestos en el futuro, Pedro tiene un ambicioso objetivo a corto y largo plazo: empoderar a más mujeres en el mercado laboral a través de servicios de alta calidad. Su enfoque en comprender las necesidades individuales y de las empresas lo lleva a diseñar talleres a medida que abarcan la Argentina, Latinoamérica y España.

Pedro Vodquevich, un hombre de múltiples talentos y una visión apasionada, continúa iluminando el camino para las mujeres en el mundo laboral, demostrando que, con empatía, comprensión y determinación, las mujeres pueden alcanzar cualquier meta que se propongan.

https://www.pw-communications.org/es

Whatsapp: +34 657 135 836 o +54 9 11 2565 8006

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/pedro-vodquevich-19841321/

IG: https://www.instagram.com/pedrovodquevich_jobcoach/