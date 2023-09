Equilibrandonos

CREDITO CARAS

1- ¿Qué la volcó al emprendedurismo?



En mi adolescencia atravesé un duelo muy duro del cual no pude salir por años. Eso me llevó a un trabajo personal muy profundo. Decidí formarme y capacitarme para ayudar a las personas a superar momentos de crisis y en su amor personal.



2- ¿Qué diferencia aporta una mujer a la hora de liderar?



Las mujeres que lideramos nos conectamos con todo nuestro ser, nos comprometemos en cuerpo, alma y espíritu, creando espacios seguros para ayudar a las personas a lograr sus metas y objetivos.

Una mujer que lidera inspira confianza y promueve espacios seguros para el desarrollo de las habilidades de todo un equipo.



3- ¿Cuál fue su mayor caso de éxito?



Mi mayor éxito fue todo mi camino personal, vencer miedos, inseguridades, quererme, cuidarme y sobre todo poder expandir mi mirada al mundo y a la sociedad. Esto me permite acompañar a cientos de personas en sus procesos de evolución y crecimiento personal.

4- ¿Y del fracaso que más aprendió?



Cuando me recibí siempre supe que quería hacer algo grande para la sociedad, ayudando a otros. Muchas puertas me fueron cerradas, pero nunca bajé los brazos. Trabajé mucho mi tolerancia a la frustración, solté el victimismo y me reinventé las veces que fueron necesarias.

5- ¿Cuánto pesa la comunicación en su plan de negocio?



Es el canal que tengo para poder acercarme a las personas y crear comunidad, red, apoyo, motivación, cercanía y cuidado. Es la manera que tenemos de abrirnos para que nos conozcan y crear verdaderos lazos de ayuda.

Datos de contacto:

Instagram: @Equilibrandonosok

WhatsApp: + 54 9 11 5481 3771