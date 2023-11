¿Fiestas y vacaciones pueden generar estrés en nuestros hijos?

CREDITO CARAS

Pablo, el fin de las clases, las fiestas navideñas y las vacaciones son algo que todos esperamos, pero ¿esto puede generar estrés en los niños?



Totalmente, la mente del niño elabora de diferentes formas a las del adulto. También a nosotros nos genera estrés, pero tenemos otras herramientas para manejarlo. En nuestra cabeza comienza un loop de incógnitas: ¿Cómo me organizo ahora que no hay colegio? ¿Dónde y con quién paso las fiestas? ¿Puedo irme de vacaciones?, etc. En los niños en estas fechas el estrés puede pasar por otro lado... ¿Volveré a ver a mis amigos? ¿Seguiré en el mismo colegio? ¿Cuándo llega ese día del viaje? ¿En qué viajamos? ¿Cuánto tiempo estaré lejos de casa? etc.



¿Qué consejo darías a los padres y las madres?

Como siempre digo: anticipar, hablar del tema, escuchar sus ideas y que no sea todo una sorpresa. Intentar darles las certezas que tenemos con respecto a esos meses, no transmitir miedos, bajarles la ansiedad, por ejemplo, colaborando en ideas y preparación de las valijas, intentar mantener alguna comunicación con sus amigos al finalizar las clases, contarles cuando terminan y qué es lo que viene luego.



¿Y las ideas o fantasías sobre la Navidad, Reyes Magos u otra celebración hay que dejarlos "creer"?

¡Por supuesto! La imaginación del niño es un momento de construcción, elaboración, planificación; sacará conclusiones luego. Son momentos necesarios e inolvidables. Los niños piensan como niños, no pretendamos quemar etapas ni exijamos que imaginen como nosotros, que ya estamos completamente atravesados por nuestra historia. Disfrutemos ese nivel de pureza e inocencia total.



¿Por qué las vacaciones o viajes, que suenan como algo positivo, pueden generar estrés?

Son algo bueno. Pero a veces desconocer lo planificado por la familia, no dejarlos participar, no escuchar lo que piensan cuando les contamos o sacarlos abruptamente de su rutina puede, en algunos casos, llenarlos de ansiedad.



¿Y cómo afectar esa ansiedad o estrés?

Es muy interesante. El estado de alerta o estrés constante dispara una cascada neuroendocrina que termina desadaptando, desorganizando, agotando o bien debilitando nuestro sistema inmunológico y otros sistemas del cuerpo humano. Un término que me gusta usar es "shock biológico".



¿Hay señales que debemos estar alerta?

Muchas y variadas: enuresis, rechinar de dientes, mal dormir, irritabilidad e hiperactividad, entre otros.



