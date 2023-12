Findpet ¡Innovación para Perros y Gatos!

CREDITO CARAS

Alejandra ¿Cómo surge esta iniciativa?

Surge hace muchos años como un sueño personal. Me llevo años llevarlo a la acción.

Cómo mucho de nosotros, sufro viendo tantos animales abandonados o en situaciones de adopción. Pero ese no es el problema sino la consecuencia de un problema real, que es que no tengan identificación en una base única.

Así después de mucho estudio y análisis, cree el registro nacional de animales de compañía.

¿De qué manera FINDPET ayuda a los dueños a reencontrarse con sus perros o gatos?



Dé una manera muy sencilla. Si perdes a tu peludo, subís un alerta usando una foto de su registro y poniendo la dirección de su último avistamiento, que puede ser tu casa o una plaza o el lugar desde donde se perdió. Del mismo modo si encontras a un perro o gato perdido, le sacas una foto y cargas la alerta con todos los datos visibles. La App te va guiando.

En cualquiera de los dos casos, la App envía una notificación push a todos los usuarios de la App en un radio de 5 km. Pasadas las 24 hs ese radio se extiende a 10 km. Luego los usuarios machean por WhatsApp. Más sencillo aún es si tu peludo lleva puesto como placa identificatoria, el QR Findpet. Porque con solo escanearlo se abre su ficha y vas a ver dos botones que con solo apretarlo te redirecciona al WhatsApp de su familia para que puedas coordinar el reencuentro. El otro botón te lleva a una llamada telefónica.

Estamos muy felices de poner la tecnología al servicio de ellos.

¿Cómo funciona un registro de identidad con QR?

Bajarse la App es sumamente sencillo y rápido. El usuario se registra y registra a todos sus animales gratis. Este registro que es a ÚNICO, genera un qr que el usuario ve digitalmente. Pero puede tenerlo como placa identificatoria.

Si el animal lleva este QR FINDPET, cualquier celular, tenga bajada la App o no, con escanearlo accede a su ficha y datos de contacto que no debe plasmar en ningún papel, solo tiene que tocar con el dedo y automáticamente la App te redirecciona al WhatsApp o a una llamada telefónica.

¿Cuáles son las ventajas de registrar a mi perro o gato en FIND PET?

La ventaja principal es que va a tener una identificación única a lo largo de su vida.

Va a contactar con la ficha médica electrónica al alcance de su mano.

También esa identificación única, la puede compartir temporalmente con quien cuide al animal en caso de viaje.

Va a poder hacer uso de las alertas gratuitas y ayudar a otras familias en situación de extravío de sus peludos. Además de muchos beneficios que se vienen.



¿Cualquiera puede acceder a este servicio? ¿Llegan a todo el país?

Si! Cualquier persona a lo largo y ancho de toda Argentina.

¿Qué requisitos necesito para regístrame?

Los habituales: para el humano que baja la App y se registra como usuario, mail celular nombre completo y dirección.

Para nuestros peludos sólo tenes que subir de una a cuatro fotos y la App te guía para completar toda su información. Si esta castrado. Su edad (si es adoptado, la estimas con tu veterinario de confianza), tamaño, rasgo de tipo de pelaje, color principal y secundarios, raza, si tiene algún rasgo particular también van a poder cargarlo.

El registro nacional es la solución y el espacio, para ellos

Contactos para saber más:

@findpetoficial

https://findpetapp.com