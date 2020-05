Wear Francisca: calidad, comodidad y estilo

Wear Francisca es una marca que apunta a la mujer simple, alegre y que le gusta estar bien vestida priorizando su comodidad. Con prendas exclusivas y pensadas para una experiencia diferente hoy le cuentan a Caras como ha sido este recorrido. “Buscamos ofrecer a las mujeres prendas atemporales de uso diario. Combinando así, la ropa “de casa” con la formal, dando lugar a la versatilidad. De esta manera, la calidad y la comodidad de las prendas se vuelven algo primordial y esencial para nuestra marca”, comenta Clara, dueña de la marca.

Este espacio creativo ofrece hilados de calidad premium que se adaptan fácilmente al cuerpo y poseen elasticidad, tacto y peso acorde a la funcionalidad de cada prenda. “ Trabajamos con Lycra, algodón Premium, Viscosa, Cachemira y Lurex que son algunos de los hilados que nos caracterizan. Nuestros productos también se caracterizan por su paleta cálida y armoniosa que se constituye de colores pasteles y tierra”, remarcan.

¿Cómo fueron sus comienzos?

Nuestra historia empieza de una manera bastante graciosa y anecdótica. Una de las primeras causas de Francisca fue debido a un robo. Sí, A mediados de mayo del año pasado, en plena mudanza, estábamos trasladando nuestra ropa y cuando abrimos el baúl del auto, nos dimos cuenta de que le habían roto la cerradura y ¡nos habían robado toda nuestra ropa de invierno! Siempre me interesó la ropa, no soy una especialista, pero tengo criterios muy claros a la hora de seleccionar prendas: calidad, comodidad y estilo. En su momento me pasaba horas viendo ropa de Instagram, pero la mayoría eran mayoristas.

Nunca iba a poder realizar una compra así al menos que sucediera algo “catastrófico” como “el robo de toda tu ropa de invierno”. Fue ahí donde hice mi primera compra mayorista y donde se encendió la lamparita. Ese mismo día le planteé la idea a mi marido de revender prendas que, a mi criterio, las mujeres consideramos esenciales para todos los días. Así fue como surgieron las ganas de empezar con “Francisca”.

El nombre tiene una carga sentimental y es la del cariño por mi sobrina mayor Francisca, el cual sorpresivamente también significa “Mujer libre”. La idea de crear una marca con su nombre simplemente me encanta y me brinda mucho amor y paz.

¿Quiénes integran Francisca y como es el trabajo en equipo?

Somos Clara y Tomás. Un matrimonio que siempre buscó emprender, tener algo propio y compartir una pasión. Tomás es contador, y es el que se encarga de todo lo que se refiere a números. Por otro lado, yo me dedico al análisis del mercado y a la selección de prendas. Trabajamos con distintos proveedores. Buscamos en cada uno las prendas que nos definen, aportando su magia para crear la colección ideal de Francisca.

Dentro de lo que es comunicación e imagen, trabajamos codo a codo con nuestra Community Manager y fotógrafa de Francisca, Milagros Leoni. Con ella entablamos una relación de hace muchos años, fuimos vecinas gran parte de nuestras vidas y Francisca fue quien nos reencontró. Es un placer trabajar con alguien que te conozca y sepa exactamente lo que la marca busca comunicar y transmitir a través de las redes. Somos un equipo muy compatible, nos consultamos siempre todo y nuestro clima y dinámica de trabajo, por suerte, es increíble.

¿Cuál consideran que es su diferencial?

Creemos que nuestro diferencial se encuentra en nuestro proceso de selección de prendas. Mientras que muchas marcas crean un diseño de moda y luego, se lo imponen a su cliente, en Francisca comenzamos siempre por el cliente y sus necesidades para luego pensar en lo estético. Otro punto que nos diferencia de nuestra competencia son nuestros bajos precios en relación con la alta calidad que ofrecemos.

¿Cuáles son las tendencias actuales?

Este punto nos parece muy importante dado al momento que estamos viviendo en la actualidad. El coronavirus trajo consigo muchos cambios en la moda. Hoy en día, el público apunta más a una prenda que cumpla con su función, que sea cómoda y se adapte a su día a día. Se deja de pensar en la moda descartable y puramente estética. Creemos que es algo muy positivo para Francisca, ya que nuestro foco siempre fue ese.

