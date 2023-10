CREDITO CARAS

Gabriela, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento y con què finalidad lo llevaste a cabo?

En 2017 cuando tuve a mi nena, dejé de trabajar, ya que quería pasar más tiempo con ella. Pero como no soy una persona muy tranquila y necesito mantener mi cabeza ocupada, me puse a vender ropa de bebé a través de Facebook que en ese momento, tenía buen alcance y tenía muchas ventas. Luego empecé a hacer ferias en diferentes lugares, y ahí hablando con las personas que asistían a las ferias, observé que nadie vendía a través de las Redes, cosa que yo hacía muy bien. Empecé a tomar cursos de Instagram y Facebook. Más tarde en las ferias que organizaba yo, empecé a capacitar a las personas en Redes. En el 2020, cuando vino la pandemia, potenció mi emprendimiento, llevándolo a crecer y contar con una cartera de clientes.

¿Cuál es tu formación académica?

Al notar que las personas en Pandemia sufrían tanto la desmotivación y aquellos que no entienden Redes se desmotivan rápido, comencé a estudiar Coaching Ontológico, y luego Holístico y más talleres de diferentes prácticas que me ayudaron a mejorar mi trabajo con las personas. A su vez, actualmente curso el segundo año de la carrera Psicología Social.

Eso me llevó a querer ser Mentora, a querer potenciar emprendedores desde primero el propósito de vida, autoconocerse y poder transitar las emociones al momento de emprender.

¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Los servicios que ofrezco son Cursos de Instagram desde cero, Cursos de ventas, Mentorias para escalar tu negocio, y asesorías 1 a 1 de Coaching, entre otros programas grupales que van surgiendo.

¿Cuál es la proyección que tienes con tu emprendimiento?

En el mediano plazo, proyecto la expansión de la marca @gabyta.coach con más programas en los que estamos trabajando, de Autoconocimiento, Abundancia, Manifestación, entre otros.

¿Qué te diferencia en tu profesión?

Lo que me diferencia es la escucha que tengo con el emprendedor, el poder acompañarlo desde la empatía, que es nuestro principal valor de marca.

El emprendedor necesita ser oído no solo desde el no vender, sino también desde lo que le está pasando, lo que está sintiendo, lo que lo está deteniendo, y no lo deja avanzar, que muchas veces son sus propias creencias y no trabajar en su Mentalidad.

Si tuvieras que iniciar de nuevo, ¿qué harías distinto?

Si comenzara nuevamente, no haría nada diferente, ya que para mí este emprendimiento es mi gran satisfacción y es mi mayor logro. Pase muchos años de ansiedad y depresión y haber logrado llegar hasta acá, y haber superado todo eso, hace que sienta mucho orgullo.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

WhatsApp: 1559132345

Instagram: @gabyta.coach @amigasdigitales