Gi Paciullo resuelve una problemática habitual a la hora de vestir: Diversidad de talles

CREDITO CARAS

La industria de la moda ha impuesto durante años un sistema de talles que excluye a una parte importante de la población. Encontrar prendas que realmente calcen bien en diferentes cuerpos sigue siendo un desafío. Gi Paciullo lo vivió de primera mano cuando trabajaba en una tienda de ropa y tuvo que decirles a muchas clientas que no había talles para ellas. "No fue a una sola clienta, fue al 30% de las personas que ingresaban", recuerda con incomodidad. Esta experiencia fue el motor para crear su propia marca con una premisa clara: ofrecer prendas para todos los cuerpos sin restricciones.

Lejos de seguir la tendencia de crear líneas exclusivas para ciertos tipos de talles, Paciullo defiende un concepto clave: no segmentar. "Me han preguntado por qué no me enfoco solo en talles grandes o pequeños, pero ¿por qué dividir? Todos tenemos derecho a consumir prendas en una marca que nos gusta y encontrar nuestro talle", sostiene. Su visión va más allá de una simple propuesta comercial: es una declaración de principios.

Imaginen un grupo de amigas con distintos tipos de cuerpos entrando a una tienda de ropa. Algunas encuentran su talle y otras no. "No es solo una cuestión de moda, sino de autoestima y amor propio. No poder comprar en la misma tienda que tus amigas te hace sentir excluida, incómoda, como si el problema fuera tuyo. Y eso no debería suceder", explica Gi con convicción.

Más allá de la amplitud de talles, Gi Paciullo apuesta por prendas de calidad superior y con un estilo único. Cada prenda pasa por un riguroso proceso de desarrollo antes de entrar en producción, con el objetivo de alcanzar la excelencia. "Calidad sobre cantidad: cada cápsula está pensada para ofrecer opciones que realmente valgan la pena, evitando la obsolescencia programada", afirma la diseñadora.

Si bien la marca se inspira en tendencias, su identidad es clara y definida. "No todas las tendencias son compatibles con nuestra esencia. Solo tomamos detalles estratégicos que aporten frescura sin perder nuestra atemporalidad", comenta. La versatilidad es clave: cada prenda está pensada para acompañar diferentes momentos del día sin perder protagonismo. "A veces tenemos jornadas interminables, y con pequeños cambios en los accesorios, una prenda Gi Paciullo se adapta perfectamente a cualquier situación, manteniendo su estilo y realzando tu brillo".

Gi Paciullo no solo está cambiando la moda; está transformando la manera en que las personas se relacionan con su ropa y con su cuerpo. Su marca no es solo una firma de moda, sino un movimiento que reivindica la inclusión y el respeto por la diversidad. Porque vestir bien no debería ser un privilegio para unos pocos, sino un derecho para todos.

