Historias que inspiran

En un mundo donde la complacencia y la inquietud pueden entrelazarse. Maria Sol Lopez, más conocida como: “Solcito Coach” se formó como coach primero como un faro de cambio y superación personal.

La coach relata su historia que inspira y denota un compromiso inquebrantable con el crecimiento, Solcito nos invita a un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento.

"Durante años, me encontraba atrapada en un ciclo de quejas constantes", comparte Solcito con una sonrisa reflexiva. "No comprendía muchas cosas, no valoraba la vida y culpaba a factores externos por mis desafíos".

Sin embargo, en un momento crucial en 2018, un desafío de salud la llevó a buscar soluciones más allá de la medicina convencional. "Fue entonces cuando comencé mi viaje hacia la transformación", explica. "Descubrí la meditación, el nuevo pensamiento y el poder del Reiki, entre otras prácticas transformadoras".

A medida que se sumergía en este nuevo mundo, experimentó una metamorfosis tanto física como espiritual. "Mi salud mejoró notablemente, incluso desafiando las expectativas médicas", revela con gratitud. "Y para sorpresa de todos, recibí la bendición de un bebé sano y feliz, sin buscarlo ni seguir tratamientos médicos".

Este cambio profundo no solo se reflejó en su vida personal, sino que también la impulsó a convertirse en una guía y mentora para otros. "Comencé a trabajar como coach y programadora, utilizando mi experiencia para motivar y empoderar a otros", dice con determinación. "Me convertí en una entrenadora de mentes, ayudando a reemplazar creencias limitantes con aquellas que potencian el crecimiento".

Su viaje como profesional no ha estado exento de desafíos, pero las recompensas han sido significativas. "Lo mejor que me ha pasado es escuchar cómo mi trabajo ha impactado positivamente en la vida de otros", comparte con humildad. "Desde familias reunidas hasta individuos que mejoran su salud o su situación económica, cada historia de transformación es un éxito".

Con un compromiso inquebrantable con su labor, Solcito se define a sí misma como una profesional comprometida y apasionada. "Me considero más de aquellas que permiten que los demás hablen sobre el impacto de mi trabajo en sus vidas", confiesa con modestia.

Cuando se le pregunta sobre su mayor anhelo, su respuesta refleja su profundo compromiso con un mundo mejor. "Mi sueño es que haya más consciencia, amor y paz en el mundo", declara con convicción. "Imaginen el cambio que podríamos lograr si todos aportáramos un poco más de consciencia en todas las áreas de nuestras vidas".

Sus terapias están disponibles para todas las almas que buscan un cambio y están abiertas a nuevas perspectivas. "Desde adultos que desean transformar sus vidas hasta niños y adolescentes que necesitan, acompañados de sus padres o tutores, cultivar una mentalidad sana, mis puertas están abiertas para todos los que buscan crecer y evolucionar", afirma con calidez.

En un mundo que a menudo se encuentra inmerso en la complacencia y la inquietud, Solcito Coach brilla como un ejemplo de cambio y transformación. Su historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para el crecimiento y la esperanza.

Hoy Solcito coach te invita a acompañarte en procesos de transformación que pueden ser en tu vida algo trascendental.

