CREDITO CARAS

Elegí el título que propone el autor del libro ‘’In Fertilidad’’, Pablo Almazán porque creo que son las palabras justas para explicar lo que está a punto de leer.

He tenido el privilegio como terapeuta holística, de recibir imágenes de ecografías y compartir lágrimas de felicidad cuando el positivo llega. Me alegra haber acompañado el camino de aquellas personas valientes que se atrevieron a sanar. Es por ello que, si crees que lo intentaste todo sin suerte, te aseguro que es porque aún no conociste este camino de consciencia.

Detrás de todo síntoma (físico o no) hay una historia dolorosa por sanar. Desde diagnósticos médicos, hasta dificultades para formar pareja (lo que llamamos infertilidad oculta) tienen un origen inconsciente.

Los conflictos pueden ser la puerta de entrada al Ser. Son códigos que portan valiosa información. Significado de los síntomas en/por:

Trompas: Punto de unión entre espermatozoide y óvulo. Reflejan conflictos en los cuales ‘’hay que evitar un contacto’’ entre lo masculino y femenino. Solemos encontrar historias en el clan donde es mejor alejar al ‘’macho’’ (hablando en términos animales y primitivos, como es el lenguaje del inconsciente).

Ovarios: Guardan ‘’las semillas’’. Pondremos especial atención a la abuela materna (y toda su línea materna) y sus conflictos.

Cuello del útero: Buscaremos memorias de embarazos no esperados/deseados o contactos sexuales que ‘mancharon’ a la mujer (en especial en casos de HPV) entre otros.

Miomas/Fibromas: Nos cuentan de ausencia o deseo del hijo que nunca llegó o se fue (pueden ser abortos propios o del clan).

Recuerdo los programantes detrás del caso de Sabri, que llegó a consulta con el diagnóstico de obstrucción en trompas uterinas y algunos intentos de fertilización asistida que resultaron en la triste pérdida del embarazo. Trabajamos en su llegada al mundo: a los pocos días de nacer, su abuelo materno fallecía. También sintió el dolor de su abuela paterna que enviudó cuando su padre tenía tan solo 3 años, y todo el pesar de aquella mujer que, en medio de grandes conflictos económicos, crio sola. Incluso hasta descubrió vínculo energético con una tía abuela que fue obligada a abortar en su adolescencia. Quedando así ancladas en sus células muchas memorias de madres en duelo y conflictos con los padres que su inconsciente con el síntoma buscaba evitar.

La historia detrás de cada consultante, nos muestra que el inconsciente hace enormes esfuerzos por mantenernos con vida. Cuando ‘detecte’ similitudes con una historia ancestral (o programante) desatará un síntoma con el objetivo de: evitar o compensar aquella historia dolorosa; o repetir un patrón, si considera que es lo más conveniente para ese individuo (o incluso la familia y hasta la especie humana).

Podés leer más, en mi primera columna y en mi perfil de Instagram.

Milena Herrera

@alumbra.consciente

+54 9 11 6175-2849

[email protected]