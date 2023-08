Instituto Inces

CREDITO CARAS

Walter Bruno, ¿cómo surgió tu instituto?

En el año 2016, luego de haberme formado en dos corrientes diferentes de Descodificación / Biodescodificación sentí la necesidad de que la herramienta terapéutica llegara a más personas de Argentina. Por eso decidí fundar un Instituto para formar Terapeutas.

¿Qué formaciones ofrecen al público?

Como base principal Descodificación biológica emocional, que consta de tres niveles que incluyen PNL, Hipnosis, Psicogenealogía, Simbología, Psicomagia, Numerología, Tarot terapéutico, Regresión a vidas pasadas, Cabalá hebraica, Descodificación dental. Además se dictan talleres vivenciales, auto ayuda, y sesiones personales.

¿Cuáles son los desafíos que tienen por delante?

Nuestro proyecto es seguir expandiendo en toda Argentina, e incluso en países limítrofes, para que cada vez haya más personas que conozcan esta herramienta simple de utilizar, que permite alcanzar niveles de calidad emocional, y por consiguiente de bienestar físico.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Hay varios aspectos que nos destacan del resto. Para mí el más importante es que nuestra formación es terapéutica y que invita a las personas a resolver la mayor parte de sus conflictos, lo que produce un efecto en el resto de su núcleo familiar, muy sanador, esto le permite a aquellos que quieran dedicarse laboralmente a la descodificación Biológica Emocional, convertirse en buenos Terapeutas ya que han podido comprobar en sí mismos su eficacia.

Otro aspecto que nos diferencia es el contacto permanente que tenemos con el alumno, que puede acceder sin intermediarios y de manera personalizada. Todos los cursos son presenciales, presenciales online, y aun aquel que lo elige hacer grabado tiene las mismas posibilidades.

A su vez, me apasiona esta herramienta terapéutica, que es un estilo de vida para mí, por eso me considero un investigador en lo que hago, siempre estoy buscando sumar información y poder transmitirla de una forma que sea fácil y práctica de comprender para todos, transmitiendo todo lo aprendido, entendiendo que es la forma de construir un futuro mejor para todos.

Si tuvieras que iniciar nuevamente, ¿qué harías diferente?

Estoy convencido que no cambiaría nada, ni en mi vida personal, ni en lo profesional. Cada experiencia me ha llevado a ser quien soy, y eso me permite capitalizar la experiencia, aprender de mis errores, comprendiendo el juego de la vida, pudiendo comprobar que se puede sanar cualquier enfermedad, conflicto psicológico, o bloqueo emocional, agradezco poder ser el nexo entre éstas herramientas terapéuticas y las personas.

Datos de contacto:

Teléfono: 3516729310

Instagram: inces.argentina

Mail: [email protected]

Facebook: Inces Argentina