La Juanita: sombreros con historia, diseño y estilo

La Juanita es una marca de sombreros que nació gracias Tefi Ripa, una diseñadora argentina que buscaba crear un espacio de moda y tendencia. Según nos cuenta, la marca surge en honor a su abuela a quien le gustaba mucho estos accesorios y fue ella quien le trasladó esta pasión. Hoy la creadora del espacio charla con CARAS y nos transmite parte de su historia.

“La marca nace en honor a mi abuela.A ella le había quedado pendiente ir a un curso de sombreros antes de partir y fue mi Tía Mery la que lo hizo en su lugar. Tengo el recuerdo de ir caminando con ella, por las calles de La Coruña y mientras me contaba el proceso de cómo se hace un sombrero, yo me iba imaginando todo”, recuerda Stephanie.

Tiempo después de haber perdido a su abuela, a la fundadora de la marca se le pasó por la mente aprender a hacer sus propios sombreros. “Lo pensé como una actividad para distraerme, ya que siempre me gustó tomar cursos y aprender distintas cosas, sobre todo lo relacionado con la moda, más allá de mi carrera profesional como licenciada en Psicología”, nos cuenta.

Fue así, como decidió aprender a realizar sombreros y encontró ahí su pasión: un oficio que le generaba felicidad y entusiasmo. “Tanto realizar sombreros como emprender, no son caminos fáciles, y sé que todavía me falta crecer y aprender más, pero es algo que me da mucha felicidad”, destaca la creadora de La Juanita, nombre en honor a su abuela Juana.

¿Qué sombreros tienen a disposición? ¿a qué público apuntan?

Podes encontrar sombreros de fieltro (hechos a mano por mí), sombreros de verano (los de verano no los confecciono yo) a los que les agrego distintos tipos de flores, plumas y accesorios. Eso está bueno porque lo voy viendo en conjunto con el cliente según su gusto y preferencia. También boinas de paño hechas a mano, y a medida.

No hay género para usar un sombrero, mi público es variado, lo puede usar cualquiera que se sienta cómodo y le guste, tanto adultos como niños.

¿Qué experiencia buscan brindarles a sus clientes?

Mi intención es que el cliente se lleve una atención personalizada.Muchas veces me consultan o me piden consejos sobre que sombrero puede quedar bien con el atuendo que van a llevar a una fiesta, casamiento o evento. Me gusta involucrarme y resolver las inquietudes de cada uno, es algo que hago con mucho amor.

¿Cuál es el vínculo que se genera con el cliente? ¿qué inquietudes o pedidos les acercan?

Para mí es muy importante generar un buen vínculo con el cliente, que no sea una compra en la cual te responde un mensaje automático.Que las respuestas sean a tiempo, poder despejar todas sus dudas, que se sientan cómodos y en confianza para preguntar lo que sea.

A veces podemos rediseñar algún modelo según lo que desea el cliente en ese momento, otras me piden ayuda para saber cómo usar un sombrero que ya tienen, pero les queda grande, y me encanta poder darles la solución como una “amiga” sin importar si es cliente o no, si compra o no.

También muchas veces surgen charlas acerca de los emprendimientos y disfruto de poder ayudar y motivar al otro en sus proyectos.

¿Dónde podés encontrar La Juanita?

