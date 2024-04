Lael Anaquinta, La Elegancia Renovada

CREDITO CARAS

¿Cómo surge el atelier en Resistencia?

Atelier Laura Elena desarrolla sus actividades en la ciudad de Resistencia, bajo mi dirección, pero también tuve oportunidad de dejar mi huella de diseño en Perú y Chile. Países donde tuve el privilegio de aprender técnicas regionales, donde tuve la oportunidad de diseñar y realizar prendas. En Peru tuve la oportunidad de trabajar con colegas, conocer el manejo de los talleres y fábricas de textiles de marcas reconocidas. Es allí donde se despierta con más fuerza el deseo de llevar adelante mi propia marca.

Después de vivir en Lima Perú algunos años regrese a mis raíces, y decido dar vida definitivamente al atelier y luego a la marca. Cuando regreso a Chaco, en mi provincia se estaba desarrollando una amplia actividad textil y de moda. Habiendo proyectos interesantes en estos ámbitos.

Esto me ayudó a organizar mis ideas. Me capacite en todos los ámbitos posibles para llevar adelante el atelier. Sabía que debía tener conocimientos de administración, contables, etc. Además de los propios de la profesión. Así que me puse manos a la obra, no fue fácil, recién había sido mama de mi último hijo, Ignacio, y Fernanda y Joaquín los mayores, todavía eran pequeños y debía dividirme entre todas mis responsabilidades sabiamente. Me relacione con personas que vieron mi potencial y me animaron, guiaron y ayudaron a cumplir objetivos. A ellos eternamente agradecida.

¿Qué otras actividades realiza como diseñadora y realizadora?

En la actualidad, además de diseñar y realizar prendas muy selectas a medida, desarrollo prendas pret couture y pret a porter, estas últimas las desarrollo para mi propia marca Lael Anaquinta.

En los últimos años también he tenido el privilegio de capacitar a nivel nacional, brindado cursos online de perfeccionamiento en Confección de alta costura. Este último desafío de compartir mis saberes con colegas ha sido muy gratificante. Ayudar a perfeccionar a personas que aman esta profesión es lo mejor que me puede pasar, hablar el mismo lenguaje y compartir el deseo de lograr prendas de alta calidad, es disfrute absoluto. Ver los logros de mis alumnas es emocionante, y trato de sacar y potenciar los mejor de ellas. Son mujeres extraordinarias que además de sus tantas responsabilidades deciden perfeccionarse en su profesión y valoro muchísimo su esfuerzo.

Ha tenido la oportunidad de trabajar en conjunto con diseñadores destacados, como Gustavo Pucheta, con quien trabaje en la construcción de sus colecciones desde 2018 hasta 2023. Lo respeto y admiro, trabajar junto a él fue por años un privilegio, compartir ideas, técnicas, sueños, amanecidas, comidas, mates, risas, lágrimas y estrés, es una experiencia única, lo considero mi amigo y amo que este logrando sus objetivos, es una persona extraordinaria y es mi amigo personal”.

¿En que trabajas actualmente en el atelier?

Actualmente en el atelier se trabaja preparando la siguiente producción de la marca Lael Anaquinta, que apunta a diseños minimalistas, donde priorizamos las líneas puras, colores neutros, con acentos de colores sutiles. El calce y las líneas limpias son el destaque de cada diseño, modernos e innovadores, donde se conjugan elementos estéticos básicos para transmitir una sensación de sencillez pero bajo una esencia de elegancia absoluta. Es un estilo propio imponente y destacable, todas las prendas de línea minimalista tienen ese carácter serio y elegante tan necesario en algunas ocasiones del día. Lo bueno de esta línea es su versatilidad, ya que se logran combinaciones que permiten estar vestido adecuadamente a través del día, en las distintas actividades que una mujer moderna e independiente necesita.

Apuntamos a mujeres que se sienten seguras de sí mismas, que hayan decidido que ellas son su prioridad. Que son independientes, autosuficientes, que gracias a su esfuerzo tienen el privilegio de elegir que hacer, cuando, donde y con quien.



Nos encontramos en Resistencia Chaco

Nuestra dirección:

Av. Belgrano 272

Nuestras Redes sociales son:

WhatsApp +3624265418

Instagram @atelier_laura_elena

@Laelanaquinta

Facebook Atelier Laura Elena

Lael Anaquinta