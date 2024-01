Las sesiones temáticas de Gaby Medina

CREDITO CARAS

¿Realizas sesiones con temática?

Si y me declaro fan de las sesiones temáticas. Cuando las familias me contratan para realizar la sesión de fotos pre cumple de su hijo o hija lo primero que les consulto es si desean alguna temática en particular. Si bien les ofrezco un amplio catálogo de escenarios temáticos ya diseñados, puede pasar que tenga que armar la temática de cero, como la sesión de fotos de mi hijo Bautista (7), que podrán ver en esta galería. Él anhelaba que sea del Dibu Martínez y juntos la preparamos.

¿Te lleva mucho tiempo la preparación de este tipo de sets?

Si lleva bastante tiempo conseguir algunos accesorios, como así también el armado. De todos modos disfruto un montón hacerlas.

¿Qué es lo que más te atrae de realizar este tipo de sesiones?

Disfruto ver la mirada de mis modelitos al entrar al estudio; donde se encuentran con el escenario de su temática ya listo.

Es maravilloso ver sus ojitos y sonrisa en el instante que les muestro las fotos desde el display de la cámara. Quedan anonadados no lo pueden creer.

Es encantador poder generar esto en los niños, para mí es muy gratificante y lo más lindo es ver las fotos del cumple que me envían los papás, donde puedo ver brillar mis fotos en souvenirs, centros de mesa, cuadros, banners, etc.

Podés seguir sus trabajos en:

Instagram: @gabymedinaph

Web: www.gabymedinaph.com.ar

Mail: [email protected]