Lic. Araceli Vallone

Lic, ¿qué servicios brinda como Nutricionista?

Escucho y empatizo con el paciente, por entender que es lo que le sucede, lo cual me permite acompañarlo en los procesos de cambio sin dejar de lado aquellos alimentos que le gustan y le dan placer.

Soy muy respetuosa de lo que el paciente siente, respeto sus tiempos y valoro cada uno de los logros que obtienen.

Me dedico fundamentalmente al tratamiento del sobrepeso y obesidad. Acompaño a mujeres embarazadas, deportistas y también a quienes quieren mejorar sus hábitos alimentarios para tener una mejor calidad de vida.

Además de mi trabajo en el consultorio soy docente de Nutrición Deportiva en el Instituto Superior de Seportes (ISDE) que se encuentra dentro del predio CENARD.

¿Qué proyectos tienes por delante?

A futuro me proyecto armando un gran equipo de trabajo interdisciplinario ayudando a muchas personas a mejorar su relación con la comida, para que tengan una vida plena lejos de las obsesiones.

Actualmente me encuentro en un proceso de cambios muy positivos y desafiantes tanto a nivel personal como profesional, me sigo capacitando para dar lo mejor en mis clases y aprovecho a pasar tiempo con mis hijos, familia y amigos.

¿Cuáles son los aspectos que más disfruta de su profesión?

Me apasiona mi profesión, me encanta comunicar y tener ese ida y vuelta con la gente. Es muy gratificante cuando me escriben por redes sociales para agradecer una receta o tienen alguna duda sobre la información de un posteo.

Soy una afortunada de poder formarme con los mejores profesionales relacionados con la nutrición en Argentina. Mis docentes han sido muy generosos conmigo, por lo que yo sigo ese ejemplo y trato de devolverle lo mismo a mis pacientes.

Datos de contacto

Mail: [email protected]

Celular: 1162910010

Instagram: lic.aracelivallone