Lic. Marisa Montegna: coaching nutricional online

View this post on Instagram

ALGUN DÍA ME VA A HACER EL CLICK O tal vez hacemos el click todos los días y un día nos damos cuenta que con muchos mini clicks diarios hicimos el gran cambio. HACER EL CLICK...está en el futuro......es como esperar magia, algo que va a pasar quien sabe cuando ni por qué... el click... en algún momento va a llegar... 🤔 Pero me deja fuera del juego, el click no tiene que ver con mi intervención. Solo me queda esperar...😴😴😴 El click está en el FUTURO. Lejano, cercano... no lo sé... ni depende de mí. 👉HOY👈 me tengo a mí, y con la posibilidad de tomar las decisiones. Cómo son las decisiones que estoy tomando? Cada decisión puede ser un click o me puede dejar en el mismo lugar de siempre. Puedo tomarla esperando que pase algo mágico que me haga ser diferente mañana O puedo hacer hoy algo diferente a lo que hacía ayer... Que decisiones estás tomando hoy? Te leo!👇 #coaching #coachingnutricional #coachingnutricionalonline #nutricionista #nutritionist #adelgazar #bajardepeso #bajardepesoengrupo #comerconsciente #comersano #cambiodehabitos #mindfulness #nutriciononline #online #comersano Lic Marisa Montegna NUTRICIONISTA COACH ONTOLÓGICO PROFESIONAL 1540794296