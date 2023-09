Lic. Vanesa Torres: Terapias para el Bienestar de la Salud

CREDITO CARAS

La Lic. Vanesa Torres, facilita herramientas desde la mirada sistémica cuántica. Basándose en las relaciones con los otros, es decir, con aquellos que nos rodean: familia, trabajo, amigos, parejas, salud, enfermedad, dificultades económicas, situaciones de estrés, miedos, conflictos que nos detienen para avanzar y vivir en armonía. Utiliza un mix de técnicas y recursos, que con ellos, se aprende a observar qué lugar ocupa cada persona o situación difícil en la vida de cada persona, logrando mejorar la calidad de vida en la forma de relacionarse y de vincularse, autovalorándose y aprendiendo a vivir en la incertidumbre cotidiana.

Algunas de las técnicas utilizadas, son principios de Constelaciones Familiares Cuánticas. En las mismas, todos tienen el mismo derecho a pertenecer, colocar orden en cada sistema (ya sea en cada sistema familiar, como institucional u organizacional, entre otros). Para que todos los miembros obtengan un bienestar propio y haciéndolo extensivo a todo el sistema. Esas herramientas involucran la mirada multidisciplinaria, psíquica, energética, vibracionales y biopsicoespirituales.

Trabaja y atiende principalmente en forma virtual, logrando llegar a cualquier persona en el mundo, se ha comprobado a través del tiempo que se obtienen los mismos resultados que en forma presencial.

¿Cómo define lo Cuántico?

El trabajo se realiza en diferentes niveles de conciencia y con compromiso, se logran resultados que van a la velocidad de la luz.

Brinda grupos terapéuticos reducidos. Además de facilitar sesiones individuales, también lo hace en talleres presenciales y virtuales, cursos, y formaciones, brindándoles a cada uno de los pacientes o participantes, beneficios, como es sanar patrones y creencias limitantes sobre determinados temas como por ejemplo: sobre la abundancia, el auto boicot, la pareja, ansiedad, insomnio, dolores físicos, enfermedades, problemas o situaciones concretas que sientas que no te permiten ser feliz, ser vos, que no podes fluir hacia la vida que anhelas, etc. Generando la sanación en tu presente, para que su descendencia, hijos, sobrinos, proyectos, resultados empresariales, fluyan libres de lo que viene sucediendo reiteradamente generación tras generación. Sanando, revertimos los patrones y creencias limitantes, convirtiéndolos en expansivos y abundantes.

“Saná y transformá tu vida, te acompaño en el proceso”

El día sábado 23/09, estará brindando un taller de Constelaciones Familiares Cuánticas de 10 a 13 hs. en Belgrano, CABA, para un grupo reducido de 30 personas y ya se encuentran abiertas las inscripciones.

También acompaña a organizaciones, empresas, instituciones, a revisar sus procesos y sus culturas internas, contemplando parámetros vigentes, adaptándose a los cambios que los diferentes contextos nos proponen (previsibles e imprevisibles), acompañando a formar equipos de trabajo, con herramientas de coach y de mejora de procesos continuos. Trabajar en un clima más distendidos. Por ejemplo, apoyando a los empresarios a mejorar sus equipos de trabajo, llevando propuestas hacia sus colaboradores para que trabajen con mejor calidad, aplicando técnicas de meditaciones y formando equipos de trabajos.

A su vez, acompaña a personas y a grupos en sus procesos de transformación de autoconocimientos, desde la mirada biopsicosocial y sistémica. Acompaña a sus pacientes en el proceso de transformación personal utilizando diferentes herramientas que pueden elegir de acuerdo a cada caso a sanar.

Datos de contacto:

Instagram: @licvanesatorres

WhatsApp: +54 9 11 5802-7996.