Liderarte a vos, para poder liderar tu negocio

Conocer tus valores personales, no solo te permite conocerte mejor, sino empezar a tomar mejores decisiones en tu vida y negocio. Ser más coherente con tu objetivo, y mantenerte motivado aunque aparezcan problemas

Es importante que te preguntes: ¿Para qué queres liderar tu vida? ¿Qué va a ocurrir si te transformas en lo que queres ser? ¿Qué necesitas hacer HOY para empezar a liderar tu vida?

Y hay áreas en las cuales debemos trabajar si o si para empezar este proceso de liderarnos:

-Nuestras emociones, ¿Desde que emoción estamos vendiendo? Nuestro emprendimiento, nuestras ventas son un reflejo de nuestra energía.

-Tus creencias, sabemos que la mejor forma de humanizar nuestra marca es mostrarnos, que las personas sepan quién está detrás de cada marca.

¿Identificas qué creencias te están limitando en tu accionar?

Por ejemplo... No me muestro, porque la gente me va a criticar y va a decir que soy ridicula

-Tus pensamientos: ¿Qué te decís a vos misma? ¿Qué crees de vos? ¿Cuántas veces te decis?.....

No sirvo para vender, Nadie me compra, No soy tan buena, No voy a poder, No se crear contenido, no se de diseño.

Aprender a escucharnos y no darle prioridad a esos pensamientos es fundamental.

No nos olvidemos que creamos la vida que pensamos, si creemos que no somos buenas en algo, vamos a encontrar en nuestro camino situaciones que nos van a hacer corroborar eso que creemos. Cuando empezas a escucharte y cambiar esos pensamientos por afirmaciones positivas, tu vida empieza a cambiar.

Mi consejo para que empieces a tener un 2024 más abundante y a sentirte lider y dueña de tu negocio, de que te mereces ser tan exitosa como te lo propongas, es empezando a trabajar en vos, en tu autoconocimiento, porque cuando te conoces, empezas a saber que queres realmente, que ya no queres y a poner límites sanos.

No te olvides que tu negocio es una extensión de vos.

Gabriela.

Community Manager

Digital Coach.

Coach Ontológica Profesional.