Lusanse Group: Una experiencia Premium

1. ¿Cuál es la gama de vehículos que ofrecen en su concesionaria y cómo se adaptan a las diferentes necesidades y preferencias de los clientes?

En Lusanse con el paso del tiempo, logramos crear vínculos que nos han permitido abarcar desde la gama más económica hasta, inclusive, la más lujosa; dándonos lugar a incluir todo tipo de clientes en base a sus preferencias, pretensiones y situación económica.



2. ¿Qué opciones tienen para aquellos clientes que deseen financiar su compra?

Nos manejamos con financiaciones tanto bancarias, como con agencia de créditos. En este caso podemos ofrecer 3 variantes de cuotas: -Tradicional, tiene una alta tasa de interés, pero son fijas.

-UVA: Son cuotas más bajas pero se reajustan todos los meses.

- CUOTA INCLUIR: es una cuota fija que tiene como beneficio una tasa de interés menor que es propia de la financiera o, en el caso de los vehículos 0km, es directo de fábrica; que se ajustan a cualquier tipo de presupuesto y condiciones. Hoy en día, la opción más elegida por nuestros clientes, son financiaciones de vehículos 0KM ya que pueden ingresar integrando con un mínimo anticipo, un máximo anticipo o entregando su vehículo usado.



3. ¿Cómo manejan los clientes que deseen intercambiar o vender su vehículo actual como parte del proceso de compra?

Contamos con un mecanismo llave contra llave bajo firma de escribanía que le ofrece al cliente entregar su vehículo a la hora del retiro de la nueva unidad.

Para los clientes que prefieren la venta particular de su vehículo, brindamos un servicio gratuito en el cual realizamos una sesión de fotos para luego publicitarlo hasta el momento de concretar la venta.



4. ¿Pueden proporcionar ejemplos de casos anteriores donde hayan adaptado situaciones a las necesidades específicas de un cliente?

Si. Un cliente desde Misiones nos contactó a través de un anuncio, por un vehículo que teníamos en stock y coordinamos una fecha de entrega en el domicilio de un familiar del comprador.

Al mes siguiente el cliente satisfecho con nuestra gestión nos solicita otro vehículo, una pick up, destinada para un empleado de su organización, la cual entregamos personalmente en Concordia, Entre Ríos.

Gracias a la buena atención de las anteriores operaciones volvió a contactarse por tercera vez y, en esta ocasión, con un pedido muy particular.

Buscaba una unidad totalmente equipada, la cual cuente con espacio para su numerosa familia y lista para realizar largos viajes sin perder el confort. Luego de varias opciones eligió una Mercedes Vito Tourer 2.0 automática, que contaba con todo lo solicitado.

Para realizar la compra decidieron enviar el dinero a distancia, para el mes siguiente retirar la unidad por nuestras oficinas comerciales. PUEDEN VER LA ENTREGA EN NUESTRO PERFIL DE INSTAGRAM @lusansegrp

