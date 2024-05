Maine Bastita: Ayudar a Sanar desde el amor

CREDITO CARAS

Contanos, ¿quién es Maine?

Tengo 32 años, soy madre de un hermoso nene de 2 años y 8 meses. Desde el 2016 soy terapeuta en registros akashicos y sanadora energética ancestral, ayudo a sanar la vida que tenes para crear la que deseas. Si no sacamos ese barro que entorpece nuestro camino nunca podes llegar a cumplir ese deseo del alma. Soy canalizadora y logro conectar con planos sutiles donde están los guías para poder liberar eso que entristece, enoja, o traba tu vida y no sabes cómo sacarlo. Llámame médium, llámame vidente, llámame sanadora lo que sientas que puedo hacer con mi canal de conexión que es de pudo amor para lograr esos cambios que deseas en tu vida.

Hablanos un poquito de las disciplinas que abordas.

Hago lectura de registros akashicos, los registros akashicos son el el libro de tu alma donde está toda la información de vidas pasadas y ancestros, todo lo que planeaste para esta reencarnación, cuál es tu misión en esta vida y el propósito de esta reencarnación.

Las lecturas de registros son donde conecto los maestros ascendidos y ellos me traen información de tus vidas pasadas, tus traumas, dolencias, emociones, creencias karmas, que son de vidas pasada y que aún siguen en esta vida porque las elegiste para sanar. Yo canalizo con el cuerpo y cada parte que me duele es una memoria de vidas pasadas y que vos también podés tener ese dolor en tu cuerpo y nunca supiste a qué se debía pero los guías muestran el motivo y hacen la sanación.

Además, dentro del registro hago sanación de ancestros para poder liberar lo que se viene repitiendo del mismo linaje, muy conocido como constelaciones familiares, pero esto lo hago dentro del registro para poder cortar con pactos y karmas que se traen con los ancestros y sus almas.

A través de un registro se pueden liberar almas perdidas o elevar a seres queridos y conectar con ellos para recibir un mensaje de guía y aliento.

También doy talleres de iniciación en registros akashicos y de sanacion de linajes femenino y masculino.

Yo me considero manejadora de la energía del akasha y en ese plano es donde se encuentras los registros akashicos que es el plano más elevado después del plano de Dios/Diosa.

Maine, que es aquello que se puede sanar siendo tu consultante

Se puede ayudar a sanar de todo, dolencias, emociones, linajes, útero, enfermedades, vínculos de pareja, madre, padre, hijos, liberación de votos y del karma entendiendo y comprendiendo que el karma es esa lección que cargamos para aprender para que el alma evolucione y al sanarlo se libera y dejan de repetirse situaciones de dolor en esta vida.

Puede haber muchas sanaciones más porque los maestros son los que asisten, eh tenido que hacer cirugías astrales en lecturas, colocación de símbolos en el aura, mantos de protección, cortes energéticos y muchas cosas que ellos hacen y en algunos casos yo solo comento lo que voy viendo que ellos te están haciendo para ayudarte a sanar.

¿Cuál es tu mayor anhelo profesional?

¡Mi mayor anhelo profesional es Ser una guía espiritual! Es poder llegar a muchas personas expandiendo mi luz y mi canal de amor para poder transmitirles a esas personas que estén en situaciones complicadas que puedo ayudarles y demostrarle que todo lo que pasa es correcto y perfecto para el plan de su alma y que se puede cambiar esa vida, que no hay que bajar los brazos que si de verdad te comprometes con vos ese cambio puede suceder en tu vida. Hay abundancia para todos, abundancia de cualquier tipo de dinero, amor, plenitud, vínculos lo que sea, y que no hay que quedarse del lado de la escasez o conformarse con lo poco que tenemos. Hay mucho para todos y eso es lo que vengo a transmitir desde el amor. Y que todos tenemos nuestra misión y propósito en nuestra vida, todos somos importantes.

¿Qué fue aquello que más te enseño en la vida?

Lo que más me enseñó en la vida es mi tristeza, sufrí mucho tiempo depresión sin estar medicada, pero con muchas ganas de no seguir con mi vida y todo eso me lo callaba y me lo guardaba, pero gracias a ella y sentirla por mucho tiempo me llevo a ir por lugares para poder sacarla de mi vida sin rechazarla, pero sin que sea un estar permanente de mi vida. Gracias a ella llegué a muchas terapias que hoy las ofrezco porque esas terapias son las que a mí me salvaron la vida entendiendo que esa tristeza era algo de mi vida cuando yo era chica, pero también lo cargaba de una ancestras y de mis vidas pasadas y al sanarla hoy siento mucha felicidad y plenitud que antes no sentía y comprendiendo que mi vida vale la pena para poder alumbrar a muchas vidas más.

¿Qué sanaste vos?

¡De todo! No hay un día que no sano algo, es un proceso y son capa que se liberan día a día, cada sanación que hago es como una célula nueva que tengo en el cuerpo que me ayuda a llegar a lugares inhimaginados para mí. Lo hago porque ya pasé por tanto dolor que hoy la palabra sanar para mí es liberar carga, hacer un recet en mi cuerpo, mente y alma para estar en esa nueva versión mía que me posibilité un Hoy y mañana mejor. Pero sané karmas, traumas de vidas pasadas, revoque votos, hice sanaciones de abundancia, dinero, útero, papa y mamá, ancestros, pareja, ¡y mucho más!

¿Qué le dirías a aquel que está pasando por una situación difícil y no encuentra la salida?

¡Que pida asistencia a sus guías, que los llamen, que les hablen como loco pero que le pidan ayuda porque ellos saben cuál es el mejor camino para tomar, si no pedimos ayuda, los maestros no pueden intervenir en nuestro libre albedrío y las cosas no salen bien para nosotros! ¡Que siempre hay salida! ¡Que hay que conectar con el alma quien tiene toda esa información y comprende para que le pasan las cosas y que se pueden revertir cuando conectas con ella, que nada está escrito, que se puede cambiar la historia cuando conectas con tu alma porque ella tiene el modo de hacer que todo cambie más la ayuda de Dios/ diosa y maestros ascendidos!

¡Que Dios le pone las mayores batallas a sus mejores guerreros y que confiando en los guías de cada uno podrán cambiar su historia!

Y que estoy yo para ayudarlos como canal para que esa nueva posibilidad se les presente en la vida.

