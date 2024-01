Mármara Boutique

CREDITO CARAS

Por la tarde salí a caminar y por esas cosas de la vida me encontraba frente a una vidriera observando unos zapatos de tango… recordé a papá.



Antes de medianoche lista para la celebración me prometí un año distinto para Mármara… parece que así fue y muchas cosas se hicieron realidad.



◦ Realizamos el rebranding de la marca

◦ Fuimos convocados por Marcelo Mazza

◦ Presentamos un nuevo catálogo exclusivo de objetos de decoración en Neolith

◦ Cerramos el año lanzando nueva web



No fue fácil, lo dimos todo, pasamos por situaciones que supimos trascender para evolucionar y así lograr este maravilloso cierre de año.



Objetivos 23 cumplidos



Muchas gracias a todos los que colaboraron para que este sueño siga creciendo.



Familia

Equipo

Coach

Colegas

Clientes

Proveedores

Distribuidor

Y finalmente, gracias Neolith por darnos la posibilidad de tener en Argentina un material tan noble y versátil que representa el futuro de los revestimientos.



Bienvenido 2024 la planificación para este año está lista.

