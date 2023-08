Mi Piaci, diseño de autora

CREDITO CARAS

Maru, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento y con qué finalidad lo llevaste a cabo?

Todo arrancó a mis dos años pintando en el taller de mi abuela Goldi, en Lincoln, mi ciudad natal. El arte siempre fue parte de mí. A los 17 vine a Buenos Aires a estudiar y me recibí de Bióloga.

Como tal, me gusta valorar y optimizar lo que tenemos para preservar el medioambiente, además suelo crear motivos inspirados en la biota. Mi Piaci es una mezcla entre ambos mundos.

Mi marca es versátil y busca alargar el ciclo de vida de las prendas al intervenirlas y revalorizarlas.

La finalidad es mejorar lo que poseemos y, al mismo tiempo, destacarnos usando prendas únicas y originales. Nosotros nos transformamos, nuestra ropa no se queda atrás.

¿Qué servicios brindas al público?

Mi especialidad es la sastrería pero tengo distintas propuestas:

Cuento con prendas vintage, rescatadas e intervenidas, que están a la venta y, además, tengo prendas nuevas.

También invito a los clientes a elegir prendas de su guardarropa y que me cuenten cómo les gustaría transformarlas. Me mandan la pieza y la convierto en una obra de arte personalizada. O si necesitan algo puntual, para una ocasión especial, me pueden contar su idea y me encargo de realizarla.

A su vez, en el último tiempo he empezado a trabajar con marcas de indumentaria que buscan innovar y que sus prendas contengan arte.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Considero que lo más importante es la calidez humana, la originalidad, la atención personalizada y la puntualidad para entregar los pedidos.

Busco que el cliente se sienta cómodo y que encuentre un espacio en el cual volcar sus ideas y poder concretarlas.

En cuanto a lo artístico, me gusta lo disruptivo. Juego con colores vibrantes, texturas, técnicas y, muchas veces, pinto con las manos.

¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

Estoy nutriéndome de las redes sociales para construir una comunidad comprometida con mi propuesta. Para ello, seguiré buscando asociaciones estratégicas y colaboraciones con marcas de indumentaria e influencers.

Además, estoy armando mi showroom para aquellas personas que quieran acercarse y ser asesoradas personalmente.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Cada decisión que tomé me hizo acercarme a este presente que me llena de entusiasmo. Hasta los desaciertos me brindaron aprendizajes.

Datos de contacto:

Instagram: @mipiaci.arte

Mail: [email protected]