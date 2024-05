CREDITO CARAS

Gabriela, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento y cuáles son los servicios que brindan al público?

La idea de los estuches térmicos portainsulinas surgió de una necesidad personal: en mi familia hay dos miembros con Diabetes tipo 1, y siempre fue un desafío para ellos transportar la insulina de manera segura, ya sea en el día a día o durante un viaje. Por eso investigué, diseñé y probé varios prototipos. Tenía que ser práctico, funcional y seguro para los insumos de la Diabetes. Una vez que encontré el modelo ideal y lo pusieron en uso, ¡resultó perfecto! Decidí entonces comenzar a fabricarlos uno por uno y venderlos en Mercado Libre. La aceptación fue tal que las ventas comenzaron desde el primer día. Conforme creció la demanda, mi taller también creció. Actualmente se ha convertido en uno un poco más grande, pero sin perder el enfoque en el compromiso por la calidad, la innovación permanente y la atención personalizada.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Mi diferenciación radica en los detalles y en ofrecer lo que llamo "amenities", como el sensor de temperatura interno y el sachet de gel refrigerante, que brindan la seguridad necesaria para mantener las condiciones internas adecuadas para las insulinas.

¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

Mi proyecto es seguir expandiendo mi taller y llegar a más personas para que puedan adquirir el estuche que les va a facilitar el día a día y hacer una diferencia en sus vidas. Es mi mayor recompensa, leer los comentarios de agradecimiento y aceptación es lo que me motiva a seguir adelante.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

No cambiaría nada, ya que el camino recorrido fue de crecimiento personal y profesional. Las dificultades me enriquecen me llevan a ser una mejor versión de mi misma. Y si esto lo puedo compartir es doble la gratitud.

Datos de contacto:

Instagram: milataus_

Tienda: milataus.mercadoshops.com.ar

WhatsApp: 03546-407419