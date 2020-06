Milva Perez Karbowniczek: diseñadora de interiores y artista plástica

¿Cómo decidió ejercer su profesión de manera independiente?

He estado en contacto con el arte desde muy pequeña, siempre fui emprendedora e independiente y adquirí práctica con distintos trabajos ad honorem que realicé antes de recibirme, todos relacionados con la estética y el interiorismo. Trabajé mucho tiempo como diseñadora independiente, disfrutando cada uno de mis trabajos, sobre todo cuando podía desafiar mi creatividad en lugares como restaurantes, boliches, hoteles, lugares públicos.

Con los años fui sintiendo la necesidad de abrir un showroom en el que pudiese centralizar todas las marcas que me gustaban y comercializar muebles de autor, iluminación, alfombras, murales, telas, me vinculé con diseñadores independientes y marcas reconocidas. Aprendí mucho viajando, concurriendo a museos, a encuentros internacionales de diseño. He permanecido en constante formación y especialización; más tarde apareció la inquietud de expresarme a través de las artes plásticas, concurrí a varios talleres y hoy en día sigo aprendiendo.

¿Qué diferencia aporta una mujer a la hora de liderar?

La mujer tiene características propias que la destacan, como su empatía y su capacidad resolutiva frente a los desafíos. Esto da cuenta de su inteligencia emocional, que se vuelve vital en momentos difíciles, en los que una buena o mala idea puede lograr el fracaso o el éxito de un proyecto. Es una gran motivadora y líder de equipos diversos, y puede trabajar en ellos sin perder de vista los objetivos y resultados a alcanzar. El desafío radica en poder trabajar en conjunto y aprovechar las habilidades propias de la mujer como líder.

¿Cuál fue su mayor éxito?

Soy una apasionada del trabajo, nada es suficiente. Siempre hay algo nuevo para aprender, siempre busco más. Trabajo mis emociones, me encanta sentir, descubrir sensaciones nuevas y aprender a proyectarlas. Un cálido elogio, cuando eligen tu trabajo me siento afortunada, porque han confiado en mi talento, han creído en mí y tengo la oportunidad de demostrar quién soy. Ese es mi mayor éxito.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

Para mí nada es un fracaso, todas las situaciones que vivimos son un aprendizaje para hacernos crecer.

¿Cuánto pesa la comunicación en su plan de negocios?

La comunicación es todo en mi plan de negocio. Tengo clientes de distintos lugares, que me envían sus fotos, videos y planos y a partir de ello podemos trabajar juntos para diseñar sus espacios desde la base hasta el mínimo detalle. Es imprescindible la comunicación tanto con mis clientes como con mis proveedores.

