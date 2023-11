Nino - Sentí tu estilo!

CREDITO CARAS

Noelia Olalde, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento y con qué finalidad lo llevaste a cabo?

Mi marca surgió de la necesidad de querer hacer en principio algo por mí, del propio deseo de libertad y sanación, de conectar más con la creatividad y la naturaleza. Y con todo esto poder ayudar a otras mujeres que puedan entablar un vínculo más auténtico y placentero con sus armarios, sus estilos y sus emprendimientos.

Tuve la experiencia de un trabajo que no fue muy una grata; eso me impulsó a querer construir algo propio, dejar de esperar oportunidades al azahar y ser yo quien me otorgaría la posibilidad de vivir de la creatividad.

Me gustan los desafíos, busco con mi marca aportar más belleza, calidez y suavidad al mundo; un mundo que observo distraído, desconectado entre tanta conexión, disociado, abrumado y sediento de autenticidad. Pretendo inspirar a otros a que pueden cumplir sus sueños si se lo proponen.

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

En la actualidad mis servicios están enfocados a asesoramiento de imagen, creatividad y marca personal.

Por un lado, ayudo a mujeres a reconectarse con su esencia, su estilo y su dinámica personal. Por otro lado, ayudo a emprendedoras y asesoras de imagen a conectarse con la creatividad a través de un paso a paso que diseñé para que puedan bajar a tierra la idea de su negocio. Además, también, las acompaño a lanzar su marca personal a través de una ruta clara y un plan de acción que les garantiza crear las bases consistentes para fluir en sus proyectos desde el comienzo.

¿Tenés algún proyecto u objetivo en tu marca en el mediano plazo?

¡Sí! escribir un libro sobre Marca Personal y Estilo. Es clave cómo influye lo que proyectamos y mostramos cuando se emprende, de tal manera que eso impacta sea de forma positiva o negativa en nuestro negocio de cara al mundo.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Ofrezco al mundo mi mirada sensible y la integro a mi marca.

Lo que me caracteriza y diferencia son los siguientes atributos: calidez, empatía e innovación. Soy inquieta y todo lo tradicional me aburre. Cuando algo se pone muy de moda, deja de gustarme.

Es por eso que desarrollé mi propio método en la marca: me apoyo en la astrología para potenciar y trabajar los procesos de branding y marketing, trayéndoles claridad y oportunidades a las emprendedoras según sus talentos naturales, como también elevar los estilos de mis clientas de acuerdo con sus energías y disposición de su carta natal.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Contrataría a un mentor o un especialista en marca personal para que me guíe y asesore desde el comienzo, me hubiese ahorrado unos cinco años de confusión y gastos de recursos. Considero que teniendo los cimientos bien construidos y un norte claro, es más simple trabajar y luego fluir en el día a día. Otros ven lo que uno no alcanza a ver, se pierde la objetividad muchas veces.

Por eso, en la actualidad, soy la guía que me hubiese gustado tener en su momento, ayudando a otros florecer en sus proyectos creativos y con su manera de presentarse al mundo.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Tel: 1537822361

Web: ninoasesoria.com

Instagram: @nino_asesoriadeimagen